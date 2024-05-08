الجنايات تعاقب تاجر حشيش بالمشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، لسائق متهم بالاتجار في مخدر الحشيش بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3954 لسنة 2023 جنايات ثان العبور، والمقيدة برقم 3576 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "وليد إ ص"، 29 سنة، سائق، ومقيم النهضة - السلام ثان - القاهرة، لأنه في يوم 2 /11/ 2023، بدائرة قسم شرطة ثان العبور محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدرا الحشيش بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأوضحت التحريات أنه أثناء إارتكاز القوة الأمنية تم ضبط المتهم مستقل سيارة ميكروباص، وباستيقافه وبسؤاله عن تراخيص السيارة، وجد المتهم يحاول إخفاء قطعة للحشيش فتم ضبطه وإياها، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي 4 قطع للحشيش ومبلغ مالي وعثر حوزته علي 2 هاتف محمول، وعزي قصده الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهواتف المحمولة لسهولة التواصل مع عملائه والسيارة لترويج المواد المخدرة.

وبتضييق الخناق على المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملاءه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

وفي سياق منفصل أصدرت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، حكمًا بانقضاء الدعوى الجنائية فى الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات فى قضية شيك بدون رصيد بالتصالح.

كانت وصلت، الفنانة نسرين طافش، إلى مقر محكمة جنح مستأنف أكتوبر لحضور الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، حيث ظهرت نسرين طافش بحقيبة تضم 4 ملايين جنيه عقب وصولها المحكمة.

وطلب محامي الفنانة نسرين طافش التصالح التصالح في القضية المستأنف فيها على حكم حبسها 3 سنوات في شيك بدون رصيد.

وكانت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، قضت فى وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.