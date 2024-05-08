تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك على هامش المران

خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي المقبلة في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك في تدريبات الحراس كلا من، محمد عواد، ومحمد صبحي، ومعاذ علاء الدين، وعبد الرحمن نفاد، ومحمود الشناوي.

وخاض الحراس تدريبات تأهيلية خاصة في بداية المران قبل خوض فقرة خططية تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية، منها التعامل مع التسديدات والعرضيات.

وقام لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى بمنح الخماسي بعض التعليمات الفنية بشكل متواصل .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 12 مايو الجاري على ملعب بركان البلدي.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي