شام الذهبي ترد على شائعة طلاق والدتها من فائق حسن.. ربي يحفظك يا سندنا

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة اصالة عبر خاصة الاستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام ،منشور والدتها الأخير التي علقت من خلاله على أنباء طلاقها من زوجها فائق حسن، داعية لهم بأن يحفظهم الرحمن من الحسد.

أول تعليق من شام الذهبي على أنباء طلاق والدتها أصالة

وكتبت شام الذهبي:" الله يحفظكم ويبعد عنكم كل شر وكل حسد، والله ما كنت بصدق بالحسد بش شكله الموضوع خطير يا الله، ربي يحفظك يا سندنا كلنا يا غالي شو بحبك".



رد أصالة نصري على شائعات طلاقها



وكانت قد نشرت أصالة صورة جديدة تجمعها بزوجها فائق حسن على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام لتسكت جميع تلك الأخبار الكاذبة، وعلقت عليها قائلة :" يا دنيتي يا حنون يا جوزي و أبي وحب عمري ونور حياتي الحمد لله على سلامتك الله يديمك عزي وسيدي "، وأضافت:"ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك يا أهلي وأصحابي ومتل نفسي علي لآخر نفس بحبك".

جدير بالذكر أنه خلال الساعات الماضية انتشرت شائعات تفيد بإنفصال المطربة أصالة عن زوجها العراقي فائق حسن وذلك بعد أن حذفت جميع صورها مع زوجها من حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر "انستجرام".



من هو فائق حسن



هو شاعر ومخرج عراقي، يبلغ من العمر 52 عاما، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، ويقيم في المملكة العربية السعودية، وتزوج فائق حسن في عام 2009 للمرة الأولى في حياته، لكنه انفصل عن زوجته دون أن يكون بينهما أطفال، ومن أشهر الأغاني التي قدّمها فائق حسن مع ماجد المهندس: "واحشني موت - بين إيديا - أنا حنيت - يمكن أحبك - انسى – انجنيت".



وتزوج من المطربة السورية أصالة في عام 2021 وسط تكتم تام دون أي يعرف أي أحد وتجمعها معه علاقة ودية واحترام لافت للجميع، وكان أول ظهور لهما أثناء حضور افتتاح مطعمها في "أب تاون كايرو".