أصالة ترد على أنباء طلاقها من فائق حسن بهذه الطريقة (صور)

أثارت شائعات انتشرت قبل ساعات بين رواد السوشيال ميديا جدل واسع بين جمهور وعشاق المطربة السورية أصالة ، إذ زعمت بعض الأخبار انفصالها عن زوجها العراقي فائق حسن وذلك بعد أن حذفت جميع صورها مع زوجها من حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر "انستجرام".

أول تعليق من أصابة بعد أنباء انفصالها عن فائق حسن

ولكن سرعان ما قامت أصالة بالرد على هذه الشائعات بطريقتها الخاصة حيث نشرت صورة جديدة تجمعها بزوجها فائق حسن على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام لتسكت جميع تلك الأخبار الكاذبة.

وعلقت أصالة على الصورة قائلة :" يا دنيتي يا حنون يا جوزي و أبي وحب عمري ونور حياتي الحمد لله على سلامتك الله يديمك عزي وسيدي "، وأضافت:"ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك يا أهلي وأصحابي ومتل نفسي علي لآخر نفس بحبك".

وبهذا المنشور المرفق بالصورة أكدت أصالة أنها ما زالت مع فائق ولم ينفصلا ، كما أكدت الأخبار التي زعمت أن زوجها تعرض لوعكة صحية حيث أفادت مصادر مقربة من فائق حسن أنه تعرض لوعكة صحية، تسببت في نقله إلى المستشفى، لإجراء بعض الفحوصات الطبية من أجل الإطمئنان على صحته.



من هو فائق حسن



هو شاعر ومخرج عراقي، يبلغ من العمر 52 عاما، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، ويقيم في المملكة العربية السعودية، وتزوج فائق حسن في عام 2009 للمرة الأولى في حياته، لكنه انفصل عن زوجته دون أن يكون بينهما أطفال، ومن أشهر الأغاني التي قدّمها فائق حسن مع ماجد المهندس: "واحشني موت - بين إيديا - أنا حنيت - يمكن أحبك - انسى – انجنيت".



وتزوج من المطربة السورية أصالة في عام 2021 وسط تكتم تام دون أي يعرف أي أحد وتجمعها معه علاقة ودية واحترام لافت للجميع، وكان أول ظهور لهما أثناء حضور افتتاح مطعمها في "أب تاون كايرو".