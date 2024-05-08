مصر تعزي البرازيل في ضحايا الفيضانات

قدم السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، التعازي والمواساة لأسر ضحايا فيضانات ولاية “ريو جراندي دو سول”، بجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة.

وقال متحدث الخارجية – في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة “أكس” اليوم الأربعاء، إن مصر تقف إلى جانب حكومة وشعب دولة البرازيل الصديقة، في هذا الظرف الدقيق.

قفزعدد قتلى الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات بولاية ريو غراندي دو سول في جنوب البرازيل، إلى 78 شخصًا على الأقل، مع نزوح عشرات الآلاف، حسب ما قالت السلطات المحلية .

ووصل الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى الولاية بصحبة مجموعة من الوزراء لمناقشة أعمال الإنقاذ وإعادة الإعمار مع السلطات المحلية.

وقال لولا في مؤتمر صحافي «البيروقراطية لن تقف في طريقنا وتمنعنا من استعادة عظمة الدولة».

وقال حاكم الولاية إدواردو ليتي إن «الوضع أشبه بمنطقة حرب ويتعين علينا أيضا معالجة تداعيات ما بعد الحرب».

وساعد متطوعون في جهود الإنقاذ المستمرة باستخدام قوارب ودراجات مائية سريعة وحتى عن طريق السباحة.

وذكر الدفاع المدني بالولاية أن عدد القتلى قد يرتفع مع ورود أنباء عن فقد 105 أشخاص أمس ارتفاعًا من 70 في اليوم السابق. وأضاف أنه يحقق حاليًا فيما إذا كانت هناك صلة لأربع حالات وفاة أخرى بالعواصف.