زخرفية نجع حمادي خامس الجمهورية في التحقيق الصحفي بقطاع التعليم الفني

أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا بأسماء الطلاب الفائزين في مسابقة التحقيق الصحفي للعام الدراسي 2023/2024، القطاع الثالث التعليم الفني، حيث حصلت مدرسة نجع حمادي الثانوية الزخرفية، علي المركز الخامس علي مستوي الجمهورية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بقنا، ومحمود المرغني موجه عام الصحافة والإعلام التربوي، و عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية.

تضمن بيان الفائزين، حصول طالبات مدرسة نجع حمادي الفنية الزخرفية شمال قنا، علي المركز الخامس علي مستوي الجمهورية، في مسابقة التحقيق الصحفي للعام الدراسي 2023/2024، حيث شارك في فعاليات المسابقة الطالبات، ديانا محمد مسعود علي، وجهاد حسن محمد شرقاوي، وسارة محمود السيد محمد.

من جانبه، هنأ عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، الطالبات الفائزات، والمشرفين علي تنفيذ التحقيق الصحفي المشارك في فعاليات المسابقة، ومدير المدرسة هاني فتحي أبو الحمد، ووكيل المدرسة فريال صالح، ولجميع هيئة المعلمين والعاملين بالمدرسة، و لتوجيه الصحافة والإعلام التربوي بقيادة وائل محمد السيد الموجه الأول، وجميع موجهي الصحافة والإعلام التربوي بالإدارة، متمنيا للجميع تحقيق المزيد من النجاحات علي كافة الأصعدة بالأنشطة التربوية.

و انطلقت اليوم الأربعاء 8 من مايو الجاري، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2023م لتلاميذ وطلاب الصفوف السادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، والأول الثانوي، بمدارس نجع حمادي التعليمية، وسط إجراءات أمنية و احترازية مشددة، وتحذيرات من أي تهاون أو تقصير بأعمال المراقبة والملاحظة للامتحانات والتعامل بأمانة واجبة لتحقيق الأهداف المرجوة من الأجيال القادمة، وفق توجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

من جانبه، تفقد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، أعمال امتحانات النقل لصفوف السادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، والأول الثانوي التي بدأت اليوم بقنا، حيث تابع امتحان اللغة العربية للصف السادس بمدرسة الفرنسيسكان الخاصة، وامتحانات الصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية بمدرسة الشهيد محمود عبد الفتاح الإعدادية بنين بنجع حمادي.

و شدد المدير العام على تطبيق كافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهاتف المحمول، وتوزيع الطلاب ونظافة اللجان، و تحري الدقة عند تحرير محاضر فتح وغلق مظاريف الأسئلة، و إحكام إغلاق أبواب المدارس، موجها بضرورة توقيع الملاحظين على أوراق الأسئلة، وانتظام الزائرين المتابعين من قبل الإدارة التعليمية بنجع حمادي.

و اطمأن " وزيري " على مطابقة أسئلة الامتحان لمواصفات الورقة الامتحانية وخلوها من أي تعقيد أو صعوبة، مؤكدا علي دخول طلاب الصف الأول الثانوي إلى منظومة الامتحان الإلكتروني باستخدام التابلت لنسبة 85% من أسئلة الامتحان، بينما يؤدي الطلاب سؤال ورقي بنسبة 15% بحسب القرار الوزاري المنظم لذلك.

يذكر أن تلاميذ الصف السادس الابتدائي ممن يحق لهم دخول الامتحان بلغ 13132 تلميذاً، وفق تصريحات عبد الرحمن نجيب مدير التعليم الابتدائي، بينما بلغ عدد طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي ممن يحق لهم دخول الامتحان 21784 طالب ، وفق تصريحات الأمير نور جهلان مدير التعليم الإعدادي، ويبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام، ممن أدي الامتحان اليوم، 3242 طالب منتظم، و 326 طالب منازل، و 8 طلاب دمج، كما يؤدي غدا الخميس طلاب الصف الثاني الثانوي العام، امتحان نهاية العام البالغ عددهم 2734 طالب منتظم، و 287 طالب منازل، و 7 طلاب دمج، وفق تصريحات عبد القهار أحمد مدير التعليم الثانوي العام.