فيلم «زهايمر» يعود للحياة بعد 24 عاما.. إسعاد يونس تحتفل بميلاد الزعيم

أعلنت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، برئاسة الفنانة إسعاد يونس، وبالتعاون مع شركة" فرونت رو"، عن إعادة عرض فيلم «زهايمر» أخر أعمال الزعيم عادل إمام في عدد من السينمات المصرية والخليجية، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الثامن والأربعون.

موعد إعادة عرض الفيلم

سيعرض فيلم زهايمر في السينمات بدءًا من يوم 16 مايو الجاري، ولمدة ثلاثة أيام، حيث يستمر العرض حتى يوم 18 مايو، بعد عرضة الأول منذ 24 عام، ومن المقرر أن يتم إقامة احتفالية للزعيم عادل إمام بحضور أبطال الفيلم الإضافة إلى عدد من النجوم.

السينما والأجيال الجديدة

وجاء ذلك في إطار استراتيجية الشركة العربية في الاحتفال بأيقونات فنية لها دور عظيم في المسيرة الفنية العربية، وذلك بقيادة عمر الخواجة المستشار الاستراتيجي للشركة، لفتح آفاق جديدة للسينما المصرية، وحتى تتمكن الأجيال الجديدة من مشاهدة أعمال عظماء السينما المصرية.

فيلم زهايمر

قامت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي بإنتاج فيلم زهايمر سنة 2010، بطولة الزعيم عادل إمام، وشارك في الفيلم: فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، إيمان السيد، ضياء الميرغني، وغيرهم من الفنانين، وضيف الشرف الذي قدم أعظم مشهد في الفيلم مع عادل إمام، وهو الفنان الكبير سعيد صالح، والعمل قصة وسيناريو وحوار نادر صلاح الدين، إخراج عمرو عرفة.



عن قصة “زهايمر ”



وعرض الفيلم قضية عقوق الأبناء، وطمعهم في ثروة أبيهم من خلال مرض الزهايمر في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يبدأ الفيلم بمحاولة أبناء محمود شعيب "عادل إمام"، إيهامه بأنه مريض بألزهايمر، وتتوالي الأحداث من هنا، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أزمة مرض الزهايمر ومدى قسوته، حينما يتخلى المقربين عن واجباتهم اتجاه مصابي الزهايمر من عائلتهم وحتى دائرتهم الأولى، وكأنك النسيان أسقط حقوقهم الأبوية والأدميه.



فكان مرض الزهايمر هو البطل مع عادل إمام في الفيلم، حيث كشف عن ضعف الإنسان، وهوانه، وكيف يعيد الإنسان إلي الطفولة مره أخري، وهو ما تجلي في أشهر مشاهد الفيلم مع الفنان الراحل سعيد صالح، حينما تفلتت أعصابه وابتلت ملابسه كالطفل الصغير، مع دموع من الألم والحسرة من عيون صديق عمره محمود "عادل إمام" وإدراكه قسوة أبنائه وأبناء صديقه.