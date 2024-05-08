الأربعاء 08 مايو 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الفريق أسامة عسكر يلتقي رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر ورئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين

إلتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركن ذياب بن صقر عبد الله النعيمى رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع .

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الفريق أسامة عسكر يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية

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الفريق أسامة عسكر يكرم عددًا من المتميزين من أبناء القوات المسلحة

تناول اللقاء سبل دعم وتطوير أفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات .

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على إعتزازه بالعلاقات العسكرية الممتدة التى تربط بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين ، مشيداً بكافة الجهود المبذولة التى تسهم فى زيادة أفاق التعاون العسكرى والعمل المشترك فى كافة المجالات .

من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين عن عمق الروابط والعلاقات التى تجمع مصر والبحرين ، مشيداً بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم فى المنطقة.

 

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والبحرينية .

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