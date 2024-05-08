"إدارة الصراع وفن المفاوضات» ..محاضرة لرئيس جامعة طنطا



شارك الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، في فعاليات الدورة السابعة من دورات البرنامج التدريبي الموحد «إعداد القادة الأكاديميين»، بمقر إدارة الجامعة.

قدم رئيس جامعة طنطا محاضرة بعنوان: «إدارة الصراع وفن المفاوضات»، تناول خلالها مهارات التواصل وحل المشكلات، موضحاً أن مهارات التفاوض وإدارة النزاعات أحد أهم السمات والمهارات الشخصية التي يجب أن تتوافر لدى القيادات لتحقيق نجاح أكبر في أداء مهامهم الإدارية والقيادية، كما تناول بالشرح مهارات التفاوض والتعرف عن قرب عن الاستراتيجيات والتكتيكات المختلفة لإدارة التفاوض، وطرق فهم الأزمات والتخطيط السليم لإدارة التفاوض، ومفاتيح نجاح التفاوض.

أشار رئيس الجامعة الى حرص إدارة الجامعة على عقد الدورات التدريبية لإعداد القادة الأكاديميين، للارتقاء بمهاراتهم القيادية والإدارية وتأهيلهم ‏للقيادة بالمؤسسات الأكاديمية المختلفة والمراكز البحثية.

أوضحت الدكتورة عبير علم الدين، عميد كلية العلوم والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام بالجامعة ، أن قائمة المحاضرين بالدورة السابعة تضم نخبة متميزة من أساتذة الجامعات، بمشاركة 22 متدربا، بإجمالي 18 ساعة على مدار 3 أيام من 7 الى 9 مايو 2024.