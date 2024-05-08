تنفيذ الموجة 22 ازالات ومواجهة التعديات علي أملاك الدولة بالعريش



تنفيذا لتوجيهات رئاسه الوزراء الصادرة بشأن تنفيذ الموجه 22 أزالات ومواجهة التعديات علي أملاك الدوله وفرض هيبة الدولة وتنفيذ قوة القانون.



وجة السيد الدكتور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اتخاذ كافة الاجراءات لحصر وازاله كافه المباني الخارجة عن القانون .



وعليه اصدر وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليمات بتشكيل فريق عمل من سكرتير عام المجلس والإدارة الهندسيه والمتابعه والأدارات المعنيه بمجلس مدينه العريش وذلك لحصر وأزالة التعديات حسب ماورد من كل رئيس منطقه خدمات.



وقد تم اليوم الاربعاء 2024/5/8 تنفيذ الموجة 22 وأزالة التعديات بدائرة قسم اول العريش برئاسه السيد رئيس المدينه مدعومه بقوه أمنيه للتأمين من مديرية الأمن وقسم أول وبحضور كلا من سكرتير عام المجلس ومدير الأداره الهندسيه ومهندس التنظيم وأقسام الأشغالات والأناره والتغيرات المكانيه بالمجلس حيث تم تنفيذ 15 حالة أزاله بدائره قسم أول بمناطق متفرقه في منطقة خدمات عاطف السادات والريسه وتتوالي اعمال اللجنة .

