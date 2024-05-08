جامعة العريش تُنظم ندوة تثقيفية بعنوان .. سيناء الماضي والحاضر والمستقبل



نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة العريش، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، والدكتورة هند عبد الحميد حميدو، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد سلمى أرناؤوط، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد عبد المهدي البكري، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة تثقيفية بعنوان "سيناء الماضي والحاضر والمستقبل". وذلك على هامش احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء، بقاعة الاحتفالات بمبني إدارة الجامعه، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالكلية.

تناولت الندوة، التي حاضر فيها اللواء دكتور محمد محمد الغباري، مستشار مدير أكاديمية ناصر العسكرية، والأستاذ أيمن محمد عدلي، رئيس لجنة التثقيف والتدريب بنقابة الإعلاميين، تاريخ سيناء المجيد وكفاح شعبها لاسترداد أرضه، ودور الإعلام في تعمير سيناء وبناء مستقبلها.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، على أهمية هذه الندوة في تعزيز الوعي بأهمية سيناء ودورها في التاريخ المصري، ودعا الشباب إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية والتقدم في هذه الأرض المباركة.

كما أشاد رئيس الجامعة بدور الشباب في بناء مستقبل سيناء، داعيًا إياهم إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية والتقدم في هذه الأرض المباركة.

تأتي هذه الندوة ضمن فعاليات جامعة العريش للاحتفال بعيد تحرير سيناء، والتي تتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والعلمية والرياضية، والتي تهدف إلى تعزيز روح الوطنية والانتماء لدى أبناء سيناء.

