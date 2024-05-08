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الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. حادثة غير عادية في قطاع أفيفيم وضحايا في صفوف الاحتلال

بوابة الوفد الإلكترونية

افادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حادثة غير عادية وقعت على الحدود الشمالية في قطاع أفيفيم  خلفت ضحايا.

الجدير بالذكر،  ان الرقابة العسكرية الإسرائيلية لا تسمح بالإعلان عن قتلاها ووفق ظروف، تسمح بالاعلان عن قتلى ترفقهم بعبارات مثل:حدث صعب .. حدث غير عادي .. حدث استثنائي.

واشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن طائرة مروحية عسكرية هبطت داخل مستشفى في العفولة.
 

واكدت أن صفارات الإنذار تدوي في ألكوش، متات، فسوطه، ونطوعه بالجليل الغربي.

 

وقصفت كتائب القسام تحشدات قوات العدو في موقع "كرم أبو سالم العسكري" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم .
 

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه يجري تحقق داخل جيش الاحتلال بعد سقوط طائرات مسيرة انتحارية في الجليل الغربي، وإطلاق صلية صاروخية تجاه تجمعات للجنود أسفر عنها إصابات ومقتل جندي احتياطي.


 

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