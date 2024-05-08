رئيس الاتحاد العربي لالعاب القوي يكشف تفاصيل الشعار الجديد ( فيديو )

لاول مره اعلن رئيس الاتحاد العربى لاتحاد العاب القوى الدكتور حبيب الربعان والامين العام للاتحاد الدكتور عبدالله الصلوى يكشف تفاصيل الهويه البصريه لشعار الاتحاد العربى والذى تم اتخاذه من خلال شعار العاب القوى للاتحادات العربية



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بافتتاح البطولة العربية العشرون لألعاب القوى للشباب والشابات تـحت 20سنة

بمشاركة 17 دولة على ستاد هيئة قناة السويس خلال الفترة من 7 حتى 11 مايو القادم. بحضور السعودي حبيب الرباعني ريئس الاتحاد العربي لالعاب القوي واحمد حمز نائب ريئس الاتحاد واعضاءمجلس الادارة العميد حاتم فودةود مجدة الخواجة ود امين شعبان و محمد ابو فندي َوم كريم اكرم ومجدي عبد البديع



ويشارك في البطولة منتخبات مصر والسعودية والعراق والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر واليمن والجزائر وتونس واليمن ولبنان وليبيا والمغرب وجيبوتي والسودان والبحرين.



وتشارك الدول المشاركة في البطولة بعدد 400 لاعب ولاعبة في جميع المنافسات المقررة حيث يشارك منتخبنا الوطني بعدد 88 لاعبولاعبة بواقع 44 لاعب و44 لاعبة في أكبر مشاركة في البطولات العربية خلال النسخ الماضية.



وقام مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى برئاسة الدكتور سيف شاهين على الانتهاء من كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالبطولة واستقبال البعثات المشاركة ولجنة الحكام والتنظيم ومسئولي الاتحاد العربي.

وقال الدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، نسعى لأن تكون مصر في الفترة القادمة قبلة لبطولات ألعاب القوى على المستوى العربي والأفريقي والبحر المتوسط لأن مصر تمتلك الإمكانيات الكبيرة وإقامة البطولات في مصر يساهم في منح أكبر فرصة للاعبينا للمشاركة في البطولات وخاصة مرحلة الشباب التي من خلالها يتم تجهيز أجيال للمستقبل بتوفير احتكاك ومنافسات دولية متعدده.

