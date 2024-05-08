إزالة 18 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات.

يأتي هذا تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز، وبالتعاون مع الإدارة الزراعية والوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل نجاح أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات، وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

إزالة التعديات على فدانين و18 قيراطا من الأراضي الزراعية بالفيوم

خلال ذلك تم تنفيذ حملة مكبرة اليوم الأربعاء برئاسة المهندس عبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشئون القرى، وبالتعاون مع قوات الأمن تم خلالها إزالة عدد 18 حالة تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر قواعد خرسانية، على مساحة إجمالية بلغت فدانين و18 قيراطا من الأراضي الزراعية، بزمام قرية فيديمين وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت الحملات من التصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية بشكل فوري، حيث تمكنت الحملة من إيقاف حالات تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني لمدينة سنورس عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وحالة تعدي بالبناء المخالف، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات.

وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.