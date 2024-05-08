محافظ الشرقية يُشيد بدور الصناعة المحلية على التنافسية في الأسواق العالمية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور المناطق الصناعية الرائد في الصناعة ودفع عجلة التنمية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية خلال الفترة الحالية تشهد طفرة واهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير ودعم الصناعة الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الإقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الإستثمارات، مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة لإزالة كل العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية، من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع في استثماراته لتحقيق الإكتفاء الذاتي، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب .

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية اليوم الأربعاء، لمجموعة شركات متخصصة في مجال الصناعات المعدنية، بالمنطقة الصناعية بالزوامل «بساتين الاسماعيلية»، رافقه خلالها الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مختار الجمل رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بالزوامل، والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة ، وممثلين عن قطاعي الطرق والكهرباء، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وتابع محافظ الشرقية سير العمل بالشركات، وتفقد خطوط الإنتاج التي تضاهي خطوط الإنتاج العالمية، وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى، مشيداً بجهود العاملين الذين يؤدون أعمالاً شاقة بطبيعة عملهم، والتزامهم بتطبيق إجراءات الأمان والسلامة والصحة المهنية، مؤكداً أن هذه الجهود محل اعتزاز وتقدير لدورهم في دفع مسيرة البناء والإنتاج.

أكد المحافظ أن زيارته للمنطقة الصناعية بالزوامل، تأتى فى إطار حرص الدولة على تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين، وتعظيم الصناعة المصرية، والتقليل من الإعتماد على الإستيراد ، وتهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الإستثمارات، ولتوفير فرص عمل للشباب الجاد الراغب في حياة كريمة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المنطقة الصناعية بالزوامل شهدت إهتماماً بالغاً برفع كفاءة البنية التحتية، من حيث رفع كفاءة مرفق المياه بتشغيل 5 آبار مياه لتغطية احتياجات المنطقة، والإنتهاء من إعداد المقايسات اللازمة لدعم منظومة الصرف الصحي، بخلاف رفع كفاءة منظومة الكهرباء، حيث تم تركيب 70 محول كهرباء لزيادة القدرة الفعلية، واستبدال خطوط الكهرباء الهوائية بخطوط أرضية، وكذلك رصف ورفع كفاءة المدخل الرئيسي المؤدي للمنطقة بطول 300 م ومتوسط عرض 15 متر، بجانب إنشاء وحدة إطفاء على مساحة 700 متر.

ونوه إلى إنه جارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة نقطة شرطة للمنطقة، وموقف عمومي للسيارات، ومعرض ربع سنوي لعرض منتجات الشركات وطرحها أمام المواطنين.

يشار إلى أن المنطقة الصناعية بالزوامل «بساتين الإسماعيلية» بمركز بلبيس، والمُقامة على مساحة 1484 فدان، تضم 1350 منشأة صناعية تعمل في مجالات صناعة المواد الغذائية، والورقية، والمعدنية، والكهربية، ومواد البناء، بقوة 70 ألف عامل.