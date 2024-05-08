الدقهلية تستعرض جهود الدولة في كافة القطاعات الخدمية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء لقاءا مع الأئمة والخطباء بمديرية أوقاف الدقهلية لاستعراض وشرح جهود الدولة المبذولة في كافة القطاعات الخدمية بالدقهلية خلال السنوات الماضية لتعريف المواطنين بهذه الانجازات وحقيقة ما يتم علي أرض الواقع من مشروعات قومية تخدم المواطنين..

واستعرض "المحافظ " جهود الدولة بالدقهلية مشيراً إلي أن الدولة أنفقت 172 مليار جنيه علي كافة القطاعات بالدقهلية منهم 126 مليار جنيه مشاريع قومية و 46 مليار جنيه مشاريع متنوعة في عدد 21 قطاع منذ تولي فخامة الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية حتي الآن، وأشار " مختار " الي أن ما تم إنفاقه بالدقهلية علي كافة القطاعات الخدمية خلال 9 سنوات يعادل ما تم إنفاقه عليها منذ تاريخ انشائها..

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية وقيادات مديرية الأوقاف .

وأكد " مختار " علي أن من أولي أولويات فخامة الرئيس السيسي بناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات له وفي مقدمتها الصحة والتعليم والطرق والصناعة والزراعة وغيرها من الخدمات،وقال "مختار "اننا نحرص دائما علي التواجد الميداني لمتابعة تنفيذ المشروعات وتقديم خدمات متميزة للمواطنين من كافة روافد الخدمة عملا علي تحقيق رضاهم مشيرا ان المتابعة هي اساس النجاح وقد استعرض"مختار" الجولات الميدانية لمتابعة اعمال تطوير الكورنيش بالمنصورة وتنفيذ الممشي السياحي وايضا مشروعات الاسكان والمرور علي المدارس والمستشفيات والمناطق الصناعية والاستثمارية في جمصه والعصافرة وميت غمر وكذا المرور علي منافذ بيع السلع فضلا عن المتابعة المستمرة من خلال الشبكة الوطنية بديوان المحافظة لمواقف السيارات واعمال توريد القمح واعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين والتعامل الفوري مع ايه مشكلات طارئة واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها عملا علي راحة المواطنين، مؤكدا ان الدقهلية من المحافظات التي تتمتع بالانشطة المتنوعة في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والتعليمية والسياحية والاثرية وغيرها.

وأشار " المحافظ " الي أن الأئمة هم حلقة الوصل المباشرة مع المواطنين من خلال المساجد والمنابر وعليكم دور مجتمعي لنقل ما تقوم به الدوله من مشروعات خدمية لهم في كافة القطاعات لكي يكون لديهم علم ومعرفة بكل الجهود المبذولة من خلال إقامة مشروعات قومية وبنية أساسية في كافة ربوع مصر .

ووجه " مختار " للأئمة والخطباء قائلا عليكم واجب وطني وديني وهو توعية المواطنين بالحقائق التي تدور داخل مجتمعهم وما يحاك لوطنهم من مؤامرات الهدف منها النيل من أمن واستقرار مصر ، لأن الإمام يقع علي عاتقه مسئوليات كبيرة لأنه الذي ينشر الحب والتسامح والمحبة بين المواطنين. ووجه " المحافظ " الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف وجميع الائمة والخطباء علي جهودهم المبذولة من خلال منابر الأوقاف لتنوير المواطنين بجهود الدولة المبذولة في كافة القطاعات الخدمية ، بالإضافة إلي دورهم الدعوي وعلي ما يبذلونه من أجل نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الصحيحة ، وتنوير وتوعية عقول المواطنين والشباب بصحيح الدين الوسطي.