عميد إعلام القاهرة تدعو لتغير التوجه الإعلامي ليبحث في كيفية تسويق مصر

دعت الدكتورة ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى تغير التوجه الإعلامي ليبحث في كيفية تسويق مصر، كمقصد عالمي للاستثمار في الطاقة الخضراء، والمشاريع البيئية.

جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الدولي الـتاسع والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، بعنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية".

وتطرقت عميد إعلام القاهرة إلى ضرورة أن يتغير التوجه الإعلامي نحو الاتصالات التسويقية المتكاملة، عطفا على توقيع اتفاقيات مع شركاء دوليين باستثمارات 40 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واعتزام مصر إنتاج الكهرباء بمن مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 42%، بحيث تصل نسبة الإنتاج إلى 60% بحسب ما تم الإعلان عنه في مؤتمر "قمة المناخ" COP28، في دبي بحلول عام 2055.

ولفتت عميد إعلام القاهرة إلى أن المؤتمر يأتي في إطار عمل خطة التنمية المستدامة الشاملة للدولة المصرية، المتوافقة مع هدفي التنمية المستدامة للأمم المتحدة، السابع، والثالث عشر، وفي إطار جهود الجامعة بقيادة الدكتور عثمان الخشت، لتدشين النسخة الأولى من مبادرة "جامعات مستدامة" بالشراكة بين جامعة القاهرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



وأشارت عميد إعلام القاهرة إلى أن مصر دولة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وتحتل المرتبة الثانية عالميا، في ظل توقيع اتفاقيات باستثمارات 107 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتستحوذ مصر على نسبة 40% من قيمة إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من قيمة إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأوصت عميد إعلام القاهرة بإنشاء برنامج الاتصالات التسويقية المتكاملة يتضمن portfolio للأنشطة التسويقية الدولية، لتحسين المدركات حول مصر كدولة رائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة على الساحة الدولية، مطالبة الإعلام بالتركيز على مبدأين مهمين هما: العلامة الوطنية للدولة، وإشراك المواطن في تعزيز العلامة الخضراء للدولة، عبر تدشين غرفة لتسويق مصر كوجهة أمثل للاستثمار الأجنبي، تتبع الهيئة العامة للاستثمار، وتشكيل رابطة للمؤثرين الوطنيين في مصر، وخارجها، لتعزيز جهود الدولة في هذا المال، فضلا عن تعزيز جهود المجتمع المدني.

انطلاق مؤتمر كلية إعلام القاهرة

وأطلقت كلية الإعلام جامعة القاهرة مؤتمرها الدولي الـتاسع والعشرين صباح اليوم الأربعاء، بمقر الكلية، بعنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية".

ويستمر مؤتمر إعلام القاهرة يومي ٨ و٩ مايو المقبل، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة ثريا البدوي، عميدة الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

