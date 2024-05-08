محافظ الدقهلية يشهد إحتفالية مديرية العمل بعيد العمال

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء إحتفالية مديرية العمل بالمحافظة بعيد العمال 2024 بمشاركة كافة النقابات العمالية من داخل قاعة المؤتمرات بالمحافظة جاء ذلك بحضور حسام طلبه وكيل وزارة العمل بالدقهلية ورؤساء النقابات العمالية بالمحافظة وعدد من رؤساء الشركات الصناعية.

وقال " مختار " سعادتي بالغة لوجودي اليوم وسط عمال الدقهلية الأوفياء الذين هم جزء لا يتجزأ من عمال مصر الذين يبنون الوطن بسواعدهم وبجهدهم .

كما قال " المحافظ " انقل الي جميع عمال الدقهلية خالص تحيات وشكر الرئيس السيسي علي كل ما قدمتموه من جهد وعمل من أجل رفعة وطننا الغالي مصر ، موجهاً تحية إجلال واعزاز لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة من أجل بناء مصر الحديثة .

وأكد " مختار " علي أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس السيسي بذلت جهدا كبيرا في كافة القطاعات وعلي رأسها قطاع الصناعة ودعم العمال ، حيث أطلق عام الصناعة وأمر بتقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب المصانع وحل كافة المشاكل وتذليل المعوقات التي تواجههم مما سيكون له أثر إيجابي علي العمال.

كما أكد " المحافظ " علي أن الصناعة المصرية لم ولن تتحقق وتنطلق نحو العالمية بدون جهد وتعب عمال مصر لإعادة بناء وتطوير البنية التحتية في جميع ربوع مصر ، مما سيكون له عظيم الأثر في انطلاق الاقتصاد المصري نحو القمة بفضل الصناعة وتحويل مصر إلي دولة منتجة مصدرة .

وأشار " مختار " بأن الدولة المصرية تواصل العمل لزيادة معدلات التشغيل وبالتالي زيادة الناتج المحلي وحدوث اكتفاء ذاتي في أغلب الصناعات ، بالإضافة إلي تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور ، ومواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار وتوفير كافة متطلبات المواطنين من السلع الاستراتيجية .

كما أشار " المحافظ " الي أن الاحتفال بعيد العمال ليس مجرد احتفالاً عاديا بل هو احتفال تتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل ، التي طالما كان على مدار التاريخ أساس تقدم ونمو الدولة المصرية وسر تقدمها وصناعة حضارتها منذ أقدم العصور .

وثمن " مختار " دور وزير العمل لتقديم الدعم الدائم والمتواصل لعمال مصر وحل مشاكلهم تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية .

وفي نهاية الاحتفالية اهدي وكيل وزارة العمل بالدقهليه درع المديرية الي محافظ الدقهلية تقديرا لجهوده في دعم عمال الدقهليه وحل مشاكلهم ، وقام محافظ الدقهلية بتكريم عدد من عمال الدقهليه في مختلف القطاعات .