فى اليوم التانى.. إقبال المواطنين بالفيوم على المراكز التكنولوجية لتقديم ملفات التصالح

شهدت المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز محافظة الفيوم، إقبالاً من المواطنين لتقديم ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، مع اليوم الثاني للتقديم، في ضوء القرار الجديد رقم 187 لسنة 2023، وسط التيسيرات وتذليل العقبات التى توفرها المحافظة أمام المواطنين المقبلين على التصالح.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظ الفيوم، أن المراكز التكنولوجية تتلقى طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بعد مراجعة جميع التجهيزات الفنية والقوى البشرية، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والتأكد من خدمات الإنترنت بالمراكز التكنولوجية، بجانب تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين.

التنسيق مع الجهات المعنية

وأشار معاون المحافظ، أنه قد تم عقد عدد من الاجتماعات والتنسيقات برئاسة محافظ الفيوم ـ خلال الفترة السابقة ـ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، بحضور القيادات التنفيذية، وممثلي مختلف الجهات ذات الصلة، طبقاً للقانون الجديد، والذي يسمح بتقدم المواطنين بملفات للتصالح في مخالفات البناء حتى 15 أكتوبر 2023، للتأكيد على التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تسريع وتيرة الآداء، ويحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في أقل مدة زمنية،

وأضاف، أن القوى البشرية بالمراكز التكنولوجية، ومسئولي المنظومة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، تم تدريبهم وتعريفهم ببنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، لسرعة إنهاء ملفات التصالح، لافتاً إلى أن القانون يتيح نموذج "أبلكيشن" جديد على التليفون المحمول ليقوم كل مواطن لديه مخالفات بناء حتى تاريخ القرار، بملئه وتقديم جميع البيانات من خلال منظومة إلكترونية محكمة، وسيتم تحويل الطلب مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له المواطن، لاستكمال باقي الخطوات بمقار المراكز التكنولوجية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد.