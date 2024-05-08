الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بتفاؤل مرتبط بنتائج أعمال الشركات

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8-5-2024، مدعومة بصعود سهمي أنهايزر-بوش إنبيف وسيمنس إنرجي في أعقاب نتائج فصلية قوية، فيما يبحث المستثمرون أيضًا مصير قرارات خفض الفائدة من بنوك مركزية كبيرة.

وبحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر. وقفز المؤشر بأكثر من واحد بالمئة إلى مستوى إغلاق قياسي أمس الثلاثاء.

وصعد سهم سيمنس إنرجي بنحو 13 بالمئة بعد أن رفعت الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة معدات الكهرباء توقعاتها لعام 2024 بعد تجاوز نتائج الربع الثاني التوقعات.

وقفز سهم أنهايزر-بوش إنبيف، أكبر شركة عالمية لصناعة الجعة، 4.8 بالمئة بعد زيادة المبيعات في الربع الأول 2.6 بالمئة وهو ما يتفق مع التوقعات، فيما جاءت أحجام المبيعات أفضل من المتوقع.

ودفع ذلك المؤشر الفرعي للأغذية والمشروبات للارتفاع 1.4 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر تراجع سهم بي.إم.دبليو 4.7 بالمئة بعد توقع شركة صناعة السيارات تراجع الأرباح قبل خصم الضريبة هذا العام.

ونزل سهم سكانسكا السويدية للتشييد 4.2 بالمئة بعد زيادة أقل من المتوقع في الأرباح التشغيلية في الربع الأول.

البورصة المصرية بنهاية التعاملات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.759 تريليون جنيه.

,تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 25988 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 31832 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 11187 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 5750 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 8252 نقطة.