%15 ارتفاعًا بعملاء أوبر في الربع الأول من عام 2024

أعلنت شركة أوبر Uber الأربعاء عن النتائج المالية للربع المنتهي في 31 مارس 2024.

وقال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي: "تظهر نتائجنا هذا الربع مرة أخرى قدرتنا على تحقيق نمو ثابت ومربح على نطاق واسع، يختار الآن أكثر من 7 ملايين شخص الكسب بمرونة من خلال Uber كل شهر، مع استمرار نمو أرباح السائقين البالغة 16.6 مليار دولار بشكل أسرع من خطنا الرئيسي".

وقال براشانث ماهيندرا راجا، المدير المالي: "إن إطار النمو متعدد السنوات لدينا يسير على الطريق الصحيح، مع زيادة الجمهور بنسبة 15% وزيادة التكرار بنسبة 6% في الربع الأول، لقد وصلنا إلى رقم قياسي ربع سنوي جديد للإيرادات المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي نمت بنسبة 82% على أساس سنوي، وحققنا تدفقًا نقديًا مجانيًا قدره 4.2 مليار دولار على مدار الاثني عشر شهرًا التالية".

أبرز نتائج أوبر المالية للربع الأول 2024

ارتفع إجمالي الحجوزات بنسبة 20% على أساس سنوي ("على أساس سنوي") ليصل إلى 37.7 مليار دولار أمريكي، أو 21% على أساس العملة الثابتة، مع إجمالي حجوزات التنقل بقيمة 18.7 مليار دولار أمريكي (+25% على أساس سنوي أو +26% على أساس سنوي بالعملة الثابتة) والتسليم إجمالي الحجوزات بقيمة 17.7 مليار دولار أمريكي (+18% على أساس سنوي أو +17% على أساس سنوي بالعملة الثابتة). ارتفعت الرحلات خلال هذا الربع بنسبة 21٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2.6 مليار رحلة، أو ما يقرب من 28 مليون رحلة يوميًا في المتوسط.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي إلى 10.1 مليار دولار، أو 15% على أساس العملة الثابتة. ارتفعت إيرادات خدمات النقل والتوصيل المجمعة بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 8.8 مليار دولار أمريكي، أو 19% على أساس العملة الثابتة. أثرت التغييرات في نموذج الأعمال سلبًا على إجمالي نمو الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 8 نقاط مئوية.

بلغ الدخل من العمليات 172 مليون دولار أمريكي، بزيادة 434 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي وانخفاض 480 مليون دولار أمريكي على أساس ربع سنوي ("ربع سنوي").

بلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى شركة أوبر 654 مليون دولار أمريكي، والتي تتضمن خسارة صافية معاكسة قدرها 721 مليون دولار أمريكي (قبل الضريبة) بسبب صافي الخسائر غير المحققة المتعلقة بإعادة تقييم استثمارات أسهم Uber.

بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة 82% على أساس سنوي. بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كنسبة مئوية من إجمالي الحجوزات 3.7%، ارتفاعًا من 2.4% في الربع الأول من عام 2023.

وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.4 مليار دولار، وبلغ التدفق النقدي الحر، الذي يعرف بأنه صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ناقص النفقات الرأسمالية، 1.4 مليار دولار.

وبلغت النقدية غير المقيدة وما في حكمها والاستثمارات قصيرة الأجل 5.8 مليار دولار في نهاية الربع الأول.

التوقعات للربع الثاني من عام 2024

بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، نتوقع ما يلي:

إجمالي الحجوزات يتراوح بين 38.75 مليار دولار أمريكي و40.25 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 18% إلى 23% على أساس سنوي على أساس العملة الثابتة.

تفترض توقعاتنا وجود رياح معاكسة للعملة بنسبة 3 نقاط مئوية تقريبًا لإجمالي النمو السنوي المُبلغ عنه، بما في ذلك رياح معاكسة للعملة بنسبة 5 نقاط مئوية تقريبًا للنمو السنوي المُبلغ عنه لشركة Mobility.

بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 1.45 مليار دولار أمريكي إلى 1.53 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 58% إلى 67% على أساس سنوي.