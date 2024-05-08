لليوم الثانى على التوالى توافد المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالإسكندرية

شهدت محافظة الاسكندرية لليوم الثانى على التوالى استمرار توافد المواطنين على المراكز التكنولوجيا باحياء المدينة لتقديم طلبات التصالح الجديدة فى بعض مخالفات البناء، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤.

وشهدت الاحياء اقبال متوسط من المواطنين لتقديم طلبات التصالح وقد تابع مسئولى الأحياء دخول المواطنين لتقديم أوراقهم بالمركز التكنولوجية، وتوفير لهم المقاعد المخصصة وسط تواجد موظفى الحى لاستلام الأوراق المطلوبة.

ورصدت " الوفد " معاناة بعض المواطنين عند تقديم الطلبات التصالح

" بطء الموظفين "

قال عبد الله خميس موظف رغم ان الاقبال متوسط من المواطنين لتقديم طلبات التصالح الا ان للاسف يوجد بطء كبير من الموظفين فى استلام الطلبات مما يسبب اهدار الوقت نحن موظفين ولدينا مشاغل وانا عن نفسى حضرت لتقديم الاورق وسوف اعود مرة ثانية لعملى ولكن مع هدا البطءالشديد يتسبب لى فى مشاكل .

" عطل السيستم "

قالت " نعمة محمد " ربة منزل انا قدمت اوراقى ولكن للاسف بسبب عطل السيستم من حين لاخر يتسبب فى اهدار الوقت واننا نعيد الاجراءات مرة ثانية وبسبب دلك يحدث مشاكل مع المواطنين كل شخص يريد ان يقدم اوراقه وينتهى لان هده الطلبات تاخد اجراءات عديدة ونحن ليس السبب فى هده المخالفات للاسف المقاولين هم السبب واحنا ندفع الثمن .

"ملفات التصالح غير مكتملة "

وقال سعد جرجس بالمعاش انا وسكان العقار الدى نقيم فيه تقدمنا قبل دلك بطلبات للتصالح مع دفع مبالغ جدية التصالح، وحصلوا على نموذج رقم (3)، ومع ذلك لم يتلقوا ردودا بشأن نتيجة طلباتهم حتى الآن، فى الوقت الذى أكد مسئولون أن أغلب ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة.

وشكا حسين على من البطء فى البت فى طلب التصالح الذى تقدم به قبل إغلاق باب التصالح، رغم دفعه مبلغ جدية التصالح، وحصوله على نموذج رقم (3)، وأكد أنه لا يعلم نتيجة طلبه سواء بالقبول أو بالرفض حتى الآن، متساءلا: لماذا كل هذا البطء، على الرغم من استيفائى الاشتراطات القانونية؟

وأضاف أن اللجنة المختصة بالبت فى طلب تصالحه لم تخطره بردها حتى الآن، كما لم يتوجه أى من الموظفين للوقوف على حقيقة مطابقة طلب تصالحه مع شروط قانون التصالح، موضحا أنه يريد تعلية طابق آخر فوق طابقين قائمين بالفعل، وفقا للقانون، لكن لا يستطيع ذلك إلا عقب البت فى طلبه وحصوله على قبول، ومن ثم دفع مستحقات التصالح الباقية للحصول على نموذج رقم (10).

"يلزم الحكومة وضع حلول استثنائية لطلبات التصالح "

قال منعم السيد مقاول تقدمت بطلب للتصالح على مخالفتى حتى استطيع توصيل المرافق إلى الأدوار العليا من منزله، مشيرا إلى أن اللجنة أخطرته بضرورة تعديل عدد من المستندات وهو ما تم بالفعل، وحتى الآن لم يتم إخطاره بنتيجة طلبه، قائلا: «أعمال اللجنة بطيئة للغاية، وعلى الحكومة وضع حلول استثنائية لسرعة البت فى طلبات التصالح.

من جانبه، قال مصدر مسئول رفض ذكر اسمه إن أغلب طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون غير مستوفية المستندات المقررة، وبالتالى تخطر اللجان القائمة للبت فى طلبات التصالح المواطن بنموذج رقم (6)، بهدف استكماله للمستندات المطلوبة، حتى تتمكن من البت فى طلبات التصالح.

وأضاف أنه رغم إخطار اللجان للمواطنون باستكمال المستندات للقدرة على النزول ميدانيا والبت فى مخالفات البناء الخاصة بهم، إلا أنه يحدث تقاعس من المواطنين لاستكمال الأوراق الخاصة بهم.

وأوضح أن عددا كبيرا من طلبات التصالح، يتضمن صورة بطاقة الرقم القومى للمواطن وصورة العقد الخاصة بالمخالفة، وأنه عقب إخطار المواطنين من خلال اللجان باستكمال المستندات الخاصة بملفاتهم، يقدمونها غير معتمدة أو موثقة، وبالتالى يتم إخطار المواطن لإرسالها مرة أخرى.

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن بدء تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، في جميع المراكز التكنولوجية بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وتابع محافظ الإسكندرية سير العمل بالمراكز التكنولوجية مؤكدًا على الجاهزية الكاملة لجميع المراكز لاستقبال طلبات المواطنين، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، والتأكيد على تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

وشدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء، بالمتابعة اليومية لمستجدات العمل في تلقى طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقى شكواهم واستفساراتهم بشأن هذا الملف.