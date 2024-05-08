البلدي بـ 95 جنيهًا .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الفراخ اليوم الاربعاء.. شهدت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية ومن أرض المزرعة، استقرارًا، وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك اليوم الأربعاء نحو 114.9 جنيه؛ وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 95 جنيهًا إلى 145 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء، حرصًا على تقديم كل المستجدات التي تطرأ على اسعارهما بصورة لحظية للوقوف على آخر التطورات التي تستجد في الاسواق، وعرضها على متابعي الوفد، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الفراخ والبيض ضمن المبادرة

وفيما يخص أسعار الدواجن ضمن مبادرة خفض الأسعار المعلنة من رئيس مجلس الوزراء في 2 إبريل الماضي؛ بلغ سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة «أي جملة» نحو 85 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 95 جنيهًا.

سعر الفراخ البيضاء في المزرعة

وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع التي لم تطبق المبادرة الحكومية اليوم الأربعاء، من 78 إلى 79 جنيهًا في المزرعة، وفي المحلات بسعر من 87 جنيهًا إلى 95 جنيهًا للمستهلك.

108 جنيهات أعلى سعر لكيلو الدواجن بلدي في المزرعة

أما سعر كيلو الدواجن الساسو أو البلدي؛ فتراوحت اليوم الأربعاء من 92 إلى 93 جنيهًا في المزرعة، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، ويتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي من 100 إلى 108 جنيهات للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وفي نفس السياق، رصدت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر لها أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في الأسواق للمستهلك، اليوم الأربعاء.

سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء نحو 88.9 جنيه، وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 75 جنيهًا إلى 115 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي للمستهلك اليوم الأربعاء في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك اليوم الأربعاء نحو 114.9 جنيه؛ وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 95 جنيهًا إلى 145 جنيهًا.