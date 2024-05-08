فوري تتعاون مع "الفطيم" لتعزيز الدفع الإلكتروني

وقعت شركة فوري المتخصصة في مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عن بروتوكول تعاون مع مجموعة الفطيم الإماراتية؛ لتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وتزويد عملاء الفطيم بمجموعة متميزة من أحدث التقنيات الرقمية، ووسائل الدفع المتطورة في المعاملات المالية؛ للاستمتاع بمستوى عال من الكفاءة والآمان.

بموجب هذه الشراكة، ستعمل فوري ومجموعة الفطيم عبر استراتيجية منهجية تهدف إلى التعاون والابتكار ودمج منصات وخبرات كلا منهما، ومن خلال منصة Blue Rewards العصرية التابعة لمجموعة الفطيم، ستقدم الشراكة أحدث الحلول وتكامل الأنظمة بما في ذلك حلول الدفع عبر الهاتف المحمول، والمدفوعات اللاتلامسية، وإدخال طرق دفع جديدة مثل التقسيط المصرفي، وخدمة الشراء الآن والدفع لاحقا BNPL، والمحافظ الرقمية وتعزيز تجارب التسوق الشخصية، وتوسيع نطاق العروض المقدمة للعملاء.

وتأتي هذه الشراكة في إطار دعم شركة فوري للشمول المالي والتوسع في عملية التحول الرقمي، وتعزيز طرق الدفع اللانقدية للوصول إلى مجتمع رقمي لانقدي، كذلك تهدف إلى تزويد كافة الشركات والمؤسسات في القطاعات المختلفة بأحدث حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة وقنوات الدفع المتنوعة بإجراءات سهلة، لتسهيل نمط حياة العملاء، وتلبية كافة احتياجاتهم.

قال المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري: "هذه الشراكة تعكس المكانة الرائدة التي تنفرد بها شركة فوري في صدارة قطاع المدفوعات الرقمية ومجال تكنولوجيا البنوك، بفضل الخدمات الابتكارية التي تقدمها الشركة".

أشار صبري إلى أن هذه الشراكة سوف تساهم في دعم وتعزيز الجهود التي تبذلها خطط فوري لتوسيع نطاق تقنياتها وحلولها الرقمية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

أكد صبري أن التحول الرقمي ورقمنة قطاع المدفوعات يمثل لشركة فوري منهجية واستراتيجية أساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الشمول المالي ودفع عجلة التنمية في البلاد ولا سيما الاقتصاد الرقمي في ضوء رؤية مصر 2030، من منطلق مكانتها الرائدة في توفير حلول وخدمات الدفع الإلكتروني في السوق المصري.

قال بول كاري، نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات والمدفوعات في برنامج Blue Rewards: "نتطلع إلى الاستفادة من قوة النظام الأساسي للمدفوعات الرقمية الذي تمتلكه شركة فوري وخبرتها في مجال مدفوعات المستهلكين لتعزيز عروض عملائنا وتقديم تجربة سلسة وآمنة لعلاماتنا التجارية العالمية وعملائنا".

تابع كاري: "تعد مصر سوقًا مهمًا بالنسبة لنا نظرًا لتواجدنا في مراكز التسوق والتجزئة والعقارات والسيارات، ونهدف إلى الاستفادة من الرقمنة السريعة وتطوير البنية التحتية من خلال العمل مع فوري لتعزيز أفضل خدمات الولاء والدفع".