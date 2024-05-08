زياش يحسم موقفه من الاستمرار مع جالطة سراي

أبدى الدولي المغربي حكيم زياش، نجم جالطة سراي المعار من تشيلسي موافقته على الاستمرار مع الفريق التركي رافضا العودة إلى البلوز من جديد.





ويلعب زياش مع جالطة سراي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الكروي، ويقدم مستوى جيد، وخاض اللاعب المغربي في 21 مباراة وأحرز 8 أهداف وصنع 4 آخرين.



يملك زياش عقدا مع تشيلسي يمتد حتى صيف عام 2025، لكنه لا يرغب بالعودة إلى البلوز مرة آخرى.



وأضافت التقارير أوروبية أن زياش قرر عدم العودة إلى صفوف نادي تشيلسي مرة آخرى، لأنه يريد الاستمرار مع جالطة سراي بشكل نهائي وعدم الرحيل.



أشارت التقارير إلى أنه تم تفعيل بند شراء عقده في عقد الإعارة المبرم من قبل جالطة سراي وتم إرسال خطاب رسمي لنادي تشيلسي بالإتفاق على الصفقة.



وخاض زياش مع تشيلسي في فترة ما بين 2020 حتى 2023 بعد رحيله إلى البلوز قادما من أياكس امستردام مقابل مبلغ 40 مليون يورو.

تشيلسي ينتفض بخماسية في الدوري الإنجليزي



وفي سياق أخر، كان قد حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي فوزًا عريضا على نظيره وست هام يونايتد بخمسة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

جاء الهدف الأول للبلوز عن طريق اللاعب كول بالمر لاعب وسط تشيلسي في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف كونور جالاجر ثاني الأهداف في الدقيقة 15.



بينما قبل نهاية الشوط الأول، نجح نوني مادويكي في تسجيل الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 36، ومع بداية الشوط الثاني، سجل نيكولاس جاكسون الهدف الرابع في الدقيقة 48.

بينما عاد جاكسون ليُسجل الهدف الخامس والأخير في الدقيقة 81، لينجح الفريق الأول الأزرق في تحقيق نتيجة كبيرة على وست هام.

ووصل تشيلسي للنقطة 54 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي، بعدما لعب 35 مباراة، ليحتل المركز السابع.

بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة 49 وهذه هي المباراة الرابعة على التوالي التي لا يحقق فيها الفريق الفوز بعد 3 هزائم وتعادل، ليبقى في المركز التاسع.

مفاوضات الشباب مع زياش

يذكر أن نادي الشباب السعودي كان قريب بقوة من حسم صفقة النجم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي المعار إلى صفوف نادي جالطة سراي التركي.



وذكرت التقارير السعودية أن إدارة نادي الشباب فتحت خط المفاوضات مع تشيلسي لضم اللاعب خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضي، وأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة.



ويأتي التعاقد مع زياش ضمن خطة إدارة الليوث لدعم الفريق، وكانت قائمة الصفقات المنتظرة تضم حكيم زياش والنجم الكرواتي إيفان راكيتيتش و الحارس الإسباني دافيد دي خيا.