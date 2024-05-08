في ذكرى رحيله الـ22.. محطات فنية في حياة الفنان أحمد مظهر (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "في ذكرى وفاء فارس السينما المصرية.. محطات فنية في حياة الفنان أحمد مظهر".

فارس السينما المصرية الفنان أحمد مظهر

تحل اليومُ ذكرى وفاة فارس السينما المصرية الفنان أحمد مظهر الذي رحل في 8 مايو عام 2002 عن عمر ناهز 85 عاما تاركا إرثا فنيا في تاريخ السينما المصرية.

وولد أحمد مظهر في 8 أكتوبر 1917 بمحافظة القاهرة، وتخرج في الكلية الحربية عام 1938، وهو دفعة الرئيسين الراحل جمال عبد الناصر وأنور السادات، وكان ضمن المنتخب المصري الملكي للفروسية، ثم جرى قائدًا لمدرسة الفروسية.

وبدأ حياته الفنية حينما أختاره المخرج إبراهيم عز الدين ليجسد دورًا في فيلم «ظهور الإسلام» عام 1951، وبعدها رشحه يوسف السباعي لبطولة فيلم «رد قلبي» عام 1952، وحقق نجاحًا كبيرًا، وبرع فى كل الأدوار التي أسندت إليه، ومن أهم أفلامه «دعاء الكروان»، «الأيدي الناعمة»، «غرام الأسياد»، «لصوص ولكن ظرفاء»، وغيرها من الأفلام الناجحة.

صلاح الدين الأيوبي

كما قدم النجم أحمد مظهر أدوارا بارزة في حياته الفنية، اهمها صلاح الدين الأيوبي الذي مثله في فيلم الناصر صلاح الدين، كما مثّل فيلما أجنبيا عالميا مع الفنان بيتر بريس صاحب أشهر مسلسلات السينما الأمريكية "مهمة مستحيلة"، ونال تقدير جمال عبدالناصر وأنور السادات، عندما قلده الأول وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1969 والثاني بوسام آخر رفيع في احتفالات مصرَ باحتفالات عيد الفن.

برع في جميع الأدوار التي أسندت إليه من كوميدية مثل فيلم الجريمة الضاحكة ولصوص لكن ظرفاء، وكذلك فيلم الأيدي الناعمة حيث لعب دور الأمير العاطل باقتدار يدل على انتمائه لطبقة أرستقراطية ولذلك فيلم رد قلبي في البدايات حيث لعب أيضا دور أمير.

وقد قام بتمثيل فيلم اجنبى عالمي مع الفنان بيتر جريفز صاحب أشهر مسلسلات السينما الإمريكية مهمه مستحيله وكذلك الممثل العالمي كاميرون ميتشل، وشاركهم البطولة الفنان المصري الشاب عمرو سهم ومجدى وهبه.

وتدور أحداثه في بدايات القرن العشرين والبحث عن البترول وهذا الفيلم من إنتاج المنتج العالمي تونى زارانداست اسم الفيلم guns and the fury.



