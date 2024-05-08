غدًا.. محاكمة ربة منزل لاتهامها بإنهاء حياة فتاة وطفل حرقًا بقليوب

نظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، محاكمة ربة منزل لاتهامها بقتل فتاة وطفل بعد إشعال النار من خلال إلقاء بنزين في المنزل المتواجدين به بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة الغد، لسماع مرافعة الدفاع والنطق بالحكم.

غدًا.. محاكمة ربة منزل لاتهامها بقتل فتاة وطفل حرقا بقليوب

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5682 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 2587 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمة "شيماء ج ع"، 40 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة قسم شرطة قليوب، لأنها في 12 / 6 / 2023، بدائرة قسم شرطة قليوب، حال كون المجني عليه مدحت محمد حسن طفل لم يجاوز الـ18 عام ميلادي كامل، قتلت عمداً المجني عليهما نسمة كمال حلمي، مدحت محمد حسن عبارة محمد مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم المصمم على ذلك إثر خلافات سابقة مع المجني عليها الأولى، فأعدت المتهمة أدوات معجلة للاشتعال وتوجهت إلى مدخل العقار سكنهما، وسكبت المواد المعجلة للاشتعال وأشعلت النيران، وما أن شاهدت المجني عليهما خرجا من المسكن دون أن يمسسهما سوء فألقت المزيد من المواد المعجلة للاشتعال صوب النيران ليستعر لهيبها ودفعت المجني عليهما صوب النيران قاصدة من ذلك إزهاق روحهما فسقطا داخل النيران، وأحدثت بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة وضعت النار عمداً في المسكن المملوك لمحمد سيد محمد بأن سكبت مواد معجلة للاشتعال، وأشعلت النيران بباب المسكن فامتدت النيران إلى محتوياته فأحرقتها ونشأ عن ذلك موت كلا من نسمة كمال حلمي مدحت محمد حسن على النحو المبين بالاتهام الأول.

وفي سياق آخر ، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري، تأجيل محاكمة عاطل، لاتهامه بقتل ربة منزل وسرقة مصوغاتها الذهبية وأموالها بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة 7 أغسطس المقبل لاستدعاء الطبيب الشرعي وسماه مرافعة الدفاع.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1170 لسنة 2024 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 62 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد ن ر"، 25 سنة، عاطل، مقيم العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لأنه في 16 / 7 / 2023، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليها إيمان فتحى شحاته السيد عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع