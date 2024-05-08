Bluesky تخطط لإطلاق رسائل مباشرة للمستخدمين

يأخذ Bluesky عددًا لا بأس به من الصفحات من دليل وسائل التواصل الاجتماعي. أعلن التطبيق الاجتماعي اللامركزي أنه يعمل على ميزات جديدة مثل الرسائل المباشرة والفيديو والخلاصات المخصصة المحسنة. افتتحت الشركة للجمهور في فبراير وتدعي أنها نمت من 40.000 إلى 5.6 مليون مستخدم في عام واحد.

تعد الرسائل المباشرة إصدارًا جديرًا بالملاحظة بشكل خاص، حيث أن جميع المنشورات على Bluesky حاليًا عامة، ولكن خيار الرسائل المباشرة الجديد للشركة سيتم دمجه مباشرة في التطبيق. يجب أن تكون هذه الرسائل متاحة في البداية فقط من شخص لواحد، ويمكن للمستخدمين تقييد من يمكنه التواصل عن طريق الاختيار بين الخيارات المفتوحة، والمستخدمين الذين تتم متابعتهم فقط، والمعطلين. تستخدم الشركة إطار عمل مفتوح المصدر، لكن تطوير الرسائل المباشرة سيكون في البداية "خارج البروتوكول"، لذا يمكن لـ Bluesky إنشائها "بشكل متكرر".

يتم العمل حاليًا على إنشاء مقاطع فيديو، حيث يتوقع Bluesky إمكانية مشاركة مقاطع تصل مدتها إلى 90 ثانية. تستكشف الشركة مجموعة من الأفكار للخلاصات المخصصة، بما في ذلك مساحة للخلاصات الشائعة وإنشاء الخلاصات داخل التطبيق واكتشاف الخلاصات المحسّن بشكل عام. يحصل Bluesky أيضًا على OAuth ويأمل أن يتمكن المستخدمون يومًا ما من "تسجيل الدخول باستخدام Bluesky".

لم يتم تحديد تاريخ إصدار لأي من تحديثات Bluesky الوشيكة حتى الآن، لكن الشركة تتوقع طرحها جميعًا خلال الشهرين المقبلين. وقد حظيت المنصة بدعم خاص من جاك دورسي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر. ومع ذلك، أكد دورسي مؤخرًا أنه لم يعد عضوًا في مجلس إدارة بلوسكي.