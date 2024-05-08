غدًا.. بدء إمتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بالفيوم

تنطلق صباح غدا الخميس بالفيوم أمتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي 2024/2023م لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية من الرابع إلى السادس الابتدائى، والمرحلة الإعدادية بالصفين الإول والثاني الإعدادي، وصفوف النقل بالتعليم الثانوي العام والفني، إضافة إلى الصفوف من الرابع إلى السادس الإبتدائى بمدارس التعليم المجتمعى.

أكدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بأن مدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم بجميع المراحل التعليمية جاهزة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2023.

واضافت ان المديرية اتمت الإستعدادات النهائية بمدارس محافظة الفيوم لعقد الامتحانات،حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع كافة الأطراف المعنية بأعمال الامتحانات، للتأكيد على ضرورة الإلتزام بالقواعد العامة المنظمة لسير الامتحانات، وتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة لهم، لتأدية الامتحانات فى سهولة ويسر. وتم الإنتهاء من تدريس جميع المناهج الدراسية بجميع المراحل التعليمية، وكذلك المراجعات النهائية حسب الخريطة الزمنية ، كما تم إعلان جدول الامتحانات.

وبشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، تم عقد إمتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل موعد جدول المواد الأساسية، كما تعقد جميع الامتحانات تحت إشراف التوجية الفني بالإدارة حسب مواصفات الورقة الإمتحانية لما مادة بالتنسيق مع التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة الثانوية العامة، كما تتم الامتحانات إلكترونيا للطلبة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم جاهزة إلكترونيا وسوف يكون الامتحان الإلكتروني 85% إختيار من متعدد على التابلت بالإضافة إلى الأسئلة المثالية بنسبة 15% ورقياً في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان، أما بالنسبة للمدارس غير المجهزة إلكترونيا والكلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وطلاب المنازل ، يتم أدائهم للإمتحان ورقيًا.

التنسيق مع شركة الكهرباء

كما تم التنسيق مع قطاع الكهرباء والوحدات المحلية بشأن التأكيد على عدم انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات.

و أشارت الدكتور أماني قرني إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وغرف أخرى فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير العملية الامتحانية ورصد أية شكاوى أو مشكلات قد ترد من الطلاب أو أولياء أمورهم. وان امتحانات طلاب الدمج سوف تتم ورقيًا وفي نفس مواعيد أقرانهم ووفقا للمواصفات الفنية للورقة الإمتحانية الخاصة بكل إعاقة

جدير بالذكر ، سوف تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 13 مايو وتنتهي يوم 22 مايو 2024م، وسوف تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية السبت الموافق 18 مايو وتنتهى الخميس 23 مايو المقبل .

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