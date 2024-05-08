تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، محاكمة عاطل لاتهامه بإنهاء حياة ربة منزل وسرقة مصوغاتها الذهبية وأموالها بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، جلسة 7 أغسطس المقبل لاستدعاء الطبيب الشرعي وسماع مرافعة الدفاع.

7 أغسطس.. محاكمة عامل لاتهامه بقتل ربة منزل وسرقتها في الخصوص

صدر القرار برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبدالمنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1170 لسنة 2024 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 62 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد ن ر"، 25 سنة، عاطل، مقيم العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لأنه في 16 / 7 / 2023، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليها إيمان فتحى شحاته السيد عمدا مع سبق الإصرار.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتلها إثر خلافات بينهما، وتوجه إلى مسكنها حتى حانت له الفرصة لفعله الأثيم، فأخذها على غرة من أمرها بأن انتظر حتى أبعدت نظرها عنه، وتسلل من خلفها مغافلا إياها، وأطبق يديه على عنقها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها أعراض اسفكسيا الخنق الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها في الحال.



وأوضح أمر الإحالة، أنه ارتبطت جناية القتل العمد بجنحة السرقة وكان القصد من ارتكاب تلك الجناية التأهب لارتكاب الجنحة، إذ أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرق المصوغات الذهبية المبينة قيمة ووصفا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها إيمان فتحي شحاته السيد وكان ذلك ليلا من داخل مكان مسكنها.



أمن الشرقية يقتحم أوكار الكيف ويضبط 152 قضية مخدرات



وفي سياقٍ مُنفصل ، شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، عدة حملات أمنية استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

وقد أسفرت جهود الحملات خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 152 قضية ضُبط خلالها 174 متهما وبحوزتهم “49,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 6,750 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 11,250 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 2 بندقية آلية – 4 بندقية خرطوش – 69 فرد محلى”.

