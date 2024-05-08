أميرة أبوشقة ترفض الموازنة: الحكومة غير أمينة على خزائن مصر

رفضت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، مؤكدة اللي يمسك خزائن مصر لازم يكون أمين والحكومة فشلت أنها تحفظ خزائن مصر بسبب كمية القروض اللي في الموازنة وضرائب الجباية وغيرها.

وأضافت أبوشقة في كلمتها في الجلسة العامة اليوم المخصص لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، بأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات أكدت أن 350 مليون جنيه لم يستفاد منها ومن سيحاسب عليها.

وهاجمت أبوشقة الصناديق الخاصة ووصفتها بأنها الصناديق السوداء منتقدة التصرف في المنح والقروض والمسائل المخصصة لها.

وتابعت أبو شقة: ما الفرق بين الناتج الأسمى والناتج الإجمالي ضاربة عرض الحائط بمبدأ شمولية الموازنة ولهذه الأسباب أرفض الحساب الختامي رفضًا قاطعًا.