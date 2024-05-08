خدمات علاجية لـ 10 آلاف مواطن بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية ، بالقرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ، تنفيذا للمبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة ، لتقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية للمواطنين .

حيث أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا، بالمنظومة الصحية ، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية وفى مقدمتها 100 مليون صحة ، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل كافة فئات المجتمع ، إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

من جانبه ، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، أنه تم تنفيذ 8 قوافل طبية خلال شهر ابريل الماضى ، فى ، (قري بلنصورة والخيارى و الفقاعى بمركز ابوقرقاص - دير العذراء وجبل الطير بمركز سمالوط - قرية أولاد مرجان بديرمواس - و قرية طوخ بمركز المنيا )، الى جانب قافلة التأمين الطبى خلال احتفالات عيد الفطر على مدى ثلاثة أيام ، حيث تم توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة منها ، (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) وضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة.

وأوضح أنه تم الكشف على 10 ألاف و614 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء عدد 1404 تحاليل مختلفة، موجات صوتية لعدد 17 حالة، و أشعة عادية لعدد 53 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 661 مترددا وتحويل داخلى لعدد 682 حالة وتحويل للمستشفى 83 حالة لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 977 مترددا.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، قد اعلنت عن استمرار فعاليات مبادرة ، «القضاء على قوائم الإنتظار» التي أطلقتها وزارة الصحة المصرية ، وأكد الدكتور محمد حسنين ، وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، على النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في المحافظة، حيث تمكنت من إجراء أكثر من 70 ألف عملية جراحية مجانية حتى الآن.

وقال حسنين ، إنه تم إجراء 3396 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات خلال شهري يناير وفبراير من عام 2024 ، وشملت العمليات 2193 عملية جراحة عيون ، 207 جراحة مخ وأعصاب ، 189 جراحة أورام ، 635 قسطرة قلبية، 32 أوعية دموية وقسطرة طرفية ، 46 قلب مفتوح ، 89 جراحة عظام ، 5 قسطرة بالمخ.

وأضاف حسنين ، أنه تم إجراء 70 ألفا و ا897 عملية جراحية ، منذ انطلاق المبادرة ، داخل 21 مستشفى بجميع مراكز محافظة المنيا ، تشارك في المبادرة، مشيدا بتعاون جميع الجهات المعنية في وزارة الصحة والمحافظة ، لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها ، وساهمت المبادرة في تخفيف العبء على المواطنين ، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم ، كما ساعدت في تقليل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية ، حيث تحرص وزارة الصحة المصرية على توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين ، وتُظهر قدرة الوزارة على تنفيذ المبادرات وتحقيق الأهداف المرجوة منها.