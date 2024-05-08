سعر الدقيق في الاسواق ولدى التاجر اليوم الأربعاء

شهد سعر الدقيق خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، استقرارًا، إذ يتزايد البحث بشكل كبير بين المصريين وبشكل دائم، واستقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلية، ليصل إلى نحو 14,000 جنيه للطن.

شهدت الأسواق خلال الآونة الأخيرة ارتفاعات عدة لبعض من أسعار السلع، ولهذا يسعى الكثيرون من المهتمين بالحرص على متابعة كل ما هو جديد عن سعر الدقيق والردة وغيرهم في الأسواق التجارية.

ومن المعروف أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على أسعار الدقيق اليوم ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدتها أسعار الدقيق.

استقر سعر الدقيق كما ثبتت أسعار الردة اليوم، ويواصل الشعب المصري البحث على محرك «جوجل» العالمي للتعرف على آخر التحديثات العالمية والمحلية في سعر شيكارة الدقيق 2024.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق والردة، خلال تعاملات اليوم الاربعاء، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة التي تطرأ على أسعار السلع في الاسواق المصرية، كـ الخضروات والفاكهة والذهب والفضة وأسعار العملات والدولار وأسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء بصفة عامة، لاسيما أسعار الدقيق والردة، التي تهتم الوفد بنشر اسعارها اليوم لعرض آخر المستجدات على ساحتها عند التاجر، وجاءت الأسعار على النحو الاتي:

أسعار الدقيق والردة اليوم الأربعاء عند التاجر

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلية، ليصل إلى 14,000 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 13,800 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلية

وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 10,500 جنيهًا.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن