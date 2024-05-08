جبالي: نعمل على إقرار الديمقراطية لمصر لأنها تستحق ذلك

أكد المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن البرلمان والجلسة العامة تعمل على تحقيق إتاحة الرأي والرأي الآخر وتعمل على إقرار الديمقراطية لمصر التي تستحق ذلك.

وتابع جبالي في رده على اعتراض الدكتور محمد معيط وزير المالية على ما جاء به النائب إيهاب منصور في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، متهمًا الحكومة بأنها بتخبي المستندات وبتخبي المعلومات، بأن رد سيادتكم كافي ولا داعي للحذف من المضبطة لإتاحة الرأي والرأي الآخر.

وأكد معيط: مبنخبيش حاجة وكل المعلومات متاحة وجميع المستندات متاحة، وجميع أعضاء المجلس الموقر يتعاملون معنا يوميًا وأي خطأ بنعترف به ولابندي معلومة خطأ والجهاز المركزي للمحاسبات موجود ويراقب.

وأضاف معيط في كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة، أي بيانات متاحة للجميع، وأن النائب إيهاب منصور تحدث معي في عدد من الموضوعات علي رأسها موضوع التعويضات بالتعويضات وهذا حق الشعب وطلبت منه إحضار الحالات لكي أتعامل معاها.

وشدد معيط على ضرورة حذف كلمة الحكومه بتخبي المستندات والمعلومات.