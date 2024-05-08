ضبط ورشة بداخلها عدد من الأسلحة النارية بقرية بدشنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الأربعاء، من ضبط ميكانيكي بحوزته أسلحة نارية داخل ورشته في قرية الياسينية بفاو قبلي، التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا بتمكن قوة أمنية من القبض على ميكانيكي بحوزته 20 قطعة سلاح في قرية الياسينية بفاو قبلي التابعة لمركز دشنا بوسط قنا .

وبالفحص تبين أن المتهم يُدعى كرم ميكانيكي تم ضبطه بحوزته 20 قطعة سلاح آلي وخرطوش بقصد الاتجار .

تم التحفظ على المضبوطات من قبل الأجهزة الأمنية، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.