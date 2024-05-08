"مستعد للتضحية بالمونديال من أجل كأس دوري الأبطال" ذات الأذنين حلم هوميلز

بعد 11 عاما يعود بوروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا من جديد، بقيادة نجمه ماتس هوميلز على نفس الملعب ويمبلي ليحاول أسود الفيستيفال من أجل معانقة الحلم الأوروبي.



تأهل بوروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي عقبة باريس سان جيرمان برأسية ماتس هوميلز الذي يعود من جديد للنهائي الأوروبي بعد 11 عاما حيث كان متواجدا معهم حينها عند الوصول للمباراة النهائية لكنهم خسروا أمام بايرن ميونخ بهدفين لهدف.



تألق هوميلز في مباراتي الذهاب والإياب أمام باريس سان جيرمان وحصد جائزة الأفضل في المباراتين ليمنح أسود الفيستيفال بطاقة الصعود إلى نهائي دوري الأبطال، ويعتبر أكثر من قام بـ "تشتيت الكرة" في لقاء الإياب.



أكد هوميلز في تصريحاته عقب التأهل للنهائي أمس الثلاثاء وهو مبتسم أنه يتمنى أن يتأهل بايرن ميونخ على حساب ريال مدريد وأن يكون النهائي ألماني في إشارة لرغبته في الانتقام من الفريق البافاري.



وأضاف بأنهم كان لديهم الإيمان بأنفسهم بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادلهم مع ميلان سلبيا في دور المجموعات مضيفا أنهم لا يرون سببا يمنعهم من تحقيق حلم التتويج بلقب ذات الأذنين.



قدم هوميلز مستويات مميزة ويعتبر أكثر من قام بـ "تاكلينج" في دوري الأبطال هذا الموسم بمعدل "4" في المباراة الواحدة وثالث أكثر من قام بإعتراض الكرة بمعدل 2.1 للمباراة الواحدة.

"مستعد للتضحية بالمونديال من أجل كأس دوري الأبطال"

كأس دوري أبطال أوروبا، حلم ذات الأذنين مازال يرواد أسود الفيستيفال وقائده ماتس هوميلز بعد خسارته لها في نهائي ويمبلي 2013، وهو ما أكده في أكثر من مناسبة.



خرج ماتس هوميلز في تصريحات سابقة في 2016 قائلا، أنه يفضل التتويج بدوري أبطال أوروبا على الفوز بكأس العالم مرة آخرى بعدما توج بها مع المنتخب الألماني في مونديال 2014.



وكان لهوميلز تصريحات حادة من قبل ضد بايرن ميونخ في 2014 بعد خسارة اللقب الأوروبي أمام بايرن ميونخ حيث قال أن الحكم خدم الفريق البافاري في النهائي بعدم منح دانتي مدافع بايرن ميونخ البطاقة الحمراء.

