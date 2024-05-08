غياب وحيد لريال مدريد قبل صدام بايرن ميونخ الليلة

دوري أبطال أوروبا

يستضيف نادي ريال مدريد نظيره فريق بايرن ميونخ، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علي ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرينجي.

غيابات ريال مدريد أمام بايرن ميونخ

ويغيب عن صفوف فريق ريال مدريد أمام نظيره بايرن ميونخ الليلة في دوري أبطال أوروبا مدافعه دافيد ألبا بسبب قطع في الرباط الصليبي.

قائمة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ



وتضم قائمة ريال مدريد أمام بايرن ميوينخ: أندري لونين - تيبو كورتوا - كيبا أريزابالاجا - داني كارباخال - إدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي - جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - أردا جولر - فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس - براهيم دياز - خوسيلو .

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال – أوريلين تشواميني – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كامافينجا – توني كروس – فالفيردي – جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام ريال مدريد



حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، دي ليخت، إيريك داير، نصير مزراوي.

خط الوسط: ليون جورتسكا، لايمر، توماس مولر.

خط الهجوم: هاري كين، جمال موسيالا، ليروي ساني.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا



حجز فريق بروسيا دورتموند بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره باريس سان جيرمان، بنتيجة 1-0، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.



وأقيمت المباراة على ملعب “بارك دو برنس” لقاء باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وبهذه النتيجة تأهل بروسيا دورتموند إلى منافسات الدور النهائي، بعد فوزه بـ مجموع المباراتين أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-0.



وينتظر فريق بروسيا دورتموند الفائز من مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، التي ستقام اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الملكي.



حيث تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت 1 يونيو المقبل، على ملعب "ويمبلي" في إنجلترا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

بايرن والريال

تكشف لغة الأرقام عن الصراع التاريخي الكبير بين الفريقين على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تشهد مواجهات الفريقين جانبًا من الندية والتنافس القوي.

وسبق أن تقابل ريال مدريد مع نظيره بايرن ميونخ في 21 مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز العملاق البافاري في 9 مباريات، وفاز الريال في مثلهم، وحضر التعادل في 3 مباريات.

ويأمل بايرن ميونخ تحقيق مفاجأة والفوز على الفريق الملكي في عقر داره وخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية من البطولة، وملاقاة مواطنه بوروسيا دورتموند الذي تأهل أمس على حساب باريس سان جيرمان.

على الجانب الأخر يبحث فريق ريال مدريد عن تحقيق لقبة الـ15 في دوري الأبطال واستعادة بطولته المفضلة والتي توج بها النسخة قبل الماضية، بينما يبحث البايرن عن سابع ألقابه في البطولة.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ والقناة الناقلة :

ستنطلق مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة الريال ضد البايرن عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي، وقناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق حسن العيدروس.