رئيس مطاي يرد على إستفسارات المواطنين بشأن طلبات التصالح

تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، سير العمل بمنظومة المركز التكنولوجي خلال اليوم الأول والثاني لبدء استلام طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع ، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء ، وتقنين الأوضاع ، وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد.

وتفقد المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينه مطاي سير العمل بالمركز التكنولوجي لمركز مطاي، في أول أيام العمل بتقديم طلبات التصالح على البناء في اطار قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.

وأكد رئيس المركز على استكمال استعدادات المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمدينه مطاي، و تضافر كافة الجهود للتيسير على المواطنين، أثناء تقدمهم بطلبات التصالح، وتعليق بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجي، لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة، ضمن ملف التصالح، فضلا عن أماكن لإنتظار المواطنين ، وكان رئيس المركز ، قد التقي بالمواطنين والرد على استفساراتهم ، عن كيفيه التقديم على ملف التصالح والأوراق والمستندات المطلوبة لذلك ، وأكد على اهتمام الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي بملف التصالح واعطائه اولويه كبيرة .

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، قد أعلن عن جاهزية ورفع درجة الإستعداد التام بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة ، بإجمالي 9 مراكز على مستوى المحافظة ، لبدء تلقى طلبات تصالح المواطنين علي مخالفات البناء بدءاً من الثلاثاء ٧ مايو الجاري ، وفقا لقانون التصالح الجديد ، مشدداً ، على تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين ، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية ، التي تقع على رأس أولويات الدولة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد محافظ المنيا ، على المتابعة الميدانية لأعمال اللجان بالمراكز التكنولوجية ، للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولاً بأول ، وتبسيط الإجراءات على المواطنين ، وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي ، لافتاً ، إلى أنه تدعيم جميع المراكز التكنولوجية ، بمختلف الأجهزة والحواسيب اللازمة ، والإنتهاء من تدريب الكوادر بالمراكز التكنولوجية ، ومسؤولي المنظومة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن ، على بنود قانون التصالح ، ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات ، لسرعة إنهاء ملفات التصالح تحقيقاً لرغبات المواطنين.

وشدد محافظ المنيا ، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة ، لإنتظام عمل اللجان بملفات التصالح ، وتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي ، للتعامل مع طلبات التصالح ، فضلاً عن تعليق بنرات إرشادية لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة ، للتصالح لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين ، لإستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم ، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود ، والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.