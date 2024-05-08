اختراق وزارة الدفاع البريطانية.. الصين في مرمى الاتهام

الصين متهمة باختراق نظام الرواتب لوزارة الدفاع البريطانية، أفادت بي بي سي وسكاي نيوز أن الاختراق الخطير للبيانات كشف عن المعلومات الشخصية للأفراد العسكريين العاملين والمحاربين القدامى.

تتكون المعلومات بشكل أساسي من الأسماء الكاملة والتفاصيل المصرفية، ولكن في بعض الحالات، قد تتضمن أيضًا العناوين الشخصية.

ويتم إخطار الأفراد المتأثرين، ويجب على وزير الدفاع جرانت شابس تزويد النواب بتحديث أكثر تفصيلاً اليوم، ومن المتوقع أن يحدد خطة عمل لحماية أي شخص تعرضت بياناته للخطر. ومن المتوقع أن يتم صرف جميع الرواتب كالمعتاد هذا الشهر.

وقال وزير الخارجية الصيني في بيان إن بلاده تعارض وتحارب بشدة جميع أشكال الهجمات السيبرانية وترفض استخدام هذه القضية سياسيا لتشويه سمعة الدول الأخرى. ومع ذلك، فهذه ليست المرة الأولى التي تتصادم فيها المملكة المتحدة والصين بشأن المخاوف الأمنية.

وفي مارس، اتهم نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن الصين بالوقوف وراء اختراق اللجنة الانتخابية في أغسطس 2021، كما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية في ذلك الوقت. حظرت المملكة المتحدة أيضًا تطبيق TikTok – المملوك لشركة التكنولوجيا الصينية ByteDance – من جميع الأجهزة الحكومية في مارس 2023، بدعوى اتخاذ إجراءات وقائية.