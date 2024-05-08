المجلس القومى للمرأة يستأنف جلسات الدوار

يستأنف المجلس القومى للمرأة - في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية - فعاليات برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" الذى يستهدف توعية ١٠ ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة خلال الفترة المقبلة.

أكدت إيزيس محمود، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية أن المجلس يعمل مع كل من الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والكنيسة المصرية، لاستهداف 10 آلاف قيادة دينية من الأئمة والقساوسة والراهبات والواعظات المدربين على قضايا تنمية الأسرة بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية أن جلسات الدوار ستنطلق في قرى المرحلة الثانية التي تشملها مبادرة حياة كريمة كما سيقوم المجلس بالتوازي أيضا بتنفيذ سلسلة جديدة من الدورات التدريبية مركزية «لتدريب المدربين من القيادات الدينية» بالمحافظات لنقل الخبرات والمعلومات التي اكتسبوها إلى زملائهم بالمحافظات، بهدف توسيع قاعدة الوصول لعدد أكبر من المستهدفين.

وأضافت إيزيس محمود أن هدف عقد جلسات الدوار يأتى من أجل عقد الحوارات مع السيدات داخل الجلسات من أجل القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والأمومة الآمنة والتربية السليمة للأبناء.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.