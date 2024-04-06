رئيس جامعة حلوان يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية

شارك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في حفل إفطار الأسرة المصرية، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من وزراء الحكومة، رجال الأزهر والكنيسة، ونواب البرلمان والشيوخ، بالإضافة إلى سياسيين وإعلاميين ورموز مجتمعية.

رئيس جامعة حلوان: الرئيس السيسي يحرص على لم شمل المصريين

وأشاد رئيس جامعة حلوان بهذا الحفل الذي يعد مناسبة تقليدية مميزة تجمع مختلف طوائف المجتمع، في إطار تعزيز التواصل المجتمعي والتلاحم الوطني خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس جامعة حلوان حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على لم شمل المصريين كل عام في هذا الإفطار المميز، مما يبرهن على أن مصر وطن عظيم يجمعه الخير والسلام والمحبة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن الشعب المصري كله يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويولي ثقته الكاملة في توجيهاته وخطط التنمية الشاملة التي تسعى لجعل مصر في صدارة الأمم.

وتابع رئيس جامعة حلوان، قائلا: "على الرغم من التحديات الجسيمة التي تواجه بلادنا، إلا أن إرادة المصريين راسخة في السير نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، ونحن في المجتمع الجامعي نؤكد التفافنا الكامل حول القيادة السياسية، ونعمل بكل جهد لدعم جهود الدولة في كل المجالات".

وقال رئيس جامعة حلوان: "إننا على ثقة بأن مصرنا العظيمة ستواصل مسيرتها المشرفة إلى القمة، بفضل حكمة قيادتنا ووحدة شعبنا وإرادته الصلبة في مواجهة كل التحديات، مصر بإذن الله ستظل دائمًا في طليعة الأمم."