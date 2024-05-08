حبس ديلر المخدرات بتهمة غسيل 80 مليون جنيه محصلة الإتجار بسوهاج

قررت النيابة العامة حبس تاجر مواد مخدرة بدائرة محافظة سوهاج أربعة أيام على ذمة التحقيقات عقب قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي من إلقاء القبض عليه بتهمة غسيل 80 مليون جنيه حصيلة الإتجار .

كانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بقيام أحد الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة وغسل الأموال المتحصل عليها في تجارات وهمية بمحافظة سوهاج.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة جرى استهداف المُتحرى عنه وتبين أن له معلومات جنائية مقيم بمحافظة سوهاج لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

وكشفت التحريات إرتكاب غسل الأموال عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات) وقدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريبًا .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة وأخطرت جهات التحقيق المختصة التي قررت حبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وفي سياق آخر شهدت منطقة القيسارية بمركز طما شمال محافظة سوهاج إندلاع حريق في مخزن قطن ومراتب قطنية بسبب تسرب الغاز من أسطوانة بوتاجاز وامتدت النيران إلى 4 منازل مجاورة وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون حدوث أية إصابات بشرية .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغًا بنشوب حريق في مخزن قطن و4 منازل بدائرة المركز دون إصابات .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين اندلاع الحريق في منزل قديم مبني بالطوب الأحمر يُستخدم كمخزن به كمية من القطن والمراتب القطنية ملك "كمال . ا . ا" 53 سنة يقيم بذات الناحية وامتدت النيران إلى 4 منازل أخرى مجاورة.

تم الدفع ب3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات وقبل امتدادها إلى بقية المنازل المجاورة .

وبسؤال مالك المخزن والمتضررين قرروا بمضمون ما سبق وأرحعوا سبب الحريق إلى تسريب غاز من اسطوانة بوتاجاز وأضافوا باحتراق كمية من القطن والمراتب والأثاث المنزلي.

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .