رئيس مطاي يتابع طرح المواد والسلع الغذائية بالقرى

تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، طرح المواد والسلع الغذائية المدعمة بقرى المركز ، ضمن مبادرة خفض الأسعار ، لتخفيف العب عن مواطني المركز ، ومحاربة جشع التجار وعدم استغلال الأزمة العالمية لتحقيق ارباح غير مشروعة .

وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة ، بالتعاون مع مديرية التموين ، وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية ، ومعارض أهلا رمضان ، وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار ، وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حيث تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي ، وبالتنسيق مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبد الحكيم محمد ، توافر السلع بالأسواق وطرحها للجمهور ، وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بالمدينه والقرى ، بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% ، في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

وأضاف رئيس المركز، أن توزيع وبيع المنتجات الغذائية المدعمة مستمر بالمدينة والقرى ، حيث تفقد رئيس المركز منافذ بيع المواد الغذائية بالقري ، بالتعاون مع تموين مطاي ، وأكد رئيس المركز ، على المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية ، وتكثيف الحملات الرقابية من قبل اداره التموين ، للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع.

جديرا بالذكر ، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، عقد االدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعاً ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية ، مثل ، السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والإلكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.

وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية ، ومحمد أبو موسى مساعد محافظ البنك المركزي، وعلي السيسي مساعد وزير المالية للموازنة العامة ، وائل زيادة مساعد وزيرة التخطيط للشئون الإقتصادية والإستثمار.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أن ما نطلبه في هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ، ولكن أيضاً السلع الأساسية التي تمثل احتياجاً رئيسياً للمواطن مثل ، السلع المُعمرة والأجهزة ، ليس بنسبة بسيطة مثل 2% و3% و5% ، ولكن بنسب أكبر من ذلك.