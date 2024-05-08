الأربعاء 08 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس مطاي يتابع طرح المواد والسلع الغذائية بالقرى

توزيع السلع الغذائية
توزيع السلع الغذائية

تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، طرح المواد والسلع الغذائية المدعمة بقرى المركز ، ضمن مبادرة خفض الأسعار ، لتخفيف العب عن مواطني المركز ، ومحاربة جشع التجار وعدم استغلال الأزمة العالمية لتحقيق ارباح غير مشروعة .

وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،  بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة ، بالتعاون مع مديرية التموين ، وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية ، ومعارض أهلا رمضان ،  وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار ، وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حيث تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي  ، وبالتنسيق مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبد الحكيم محمد ، توافر السلع بالأسواق وطرحها للجمهور ، وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بالمدينه والقرى ، بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% ، في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

وأضاف رئيس المركز، أن توزيع وبيع المنتجات الغذائية المدعمة مستمر بالمدينة والقرى ، حيث تفقد رئيس المركز منافذ بيع المواد الغذائية بالقري ، بالتعاون مع تموين مطاي ، وأكد رئيس المركز ، على المتابعة المستمرة  للأسواق والمحال التجارية ، وتكثيف الحملات الرقابية من قبل اداره التموين ، للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع.

جديرا بالذكر ، أنه تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، عقد االدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعاً ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية ، مثل ،  السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والإلكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.

وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتورة هالة السعيد  وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، وأحمد الوكيل  رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، والدكتور علاء عز  أمين عام اتحاد الغرف التجارية ، ومحمد أبو موسى مساعد محافظ البنك المركزي، وعلي السيسي مساعد وزير المالية للموازنة العامة  ، وائل زيادة  مساعد وزيرة التخطيط للشئون الإقتصادية والإستثمار.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أن ما نطلبه في هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ، ولكن أيضاً السلع الأساسية التي تمثل احتياجاً رئيسياً للمواطن مثل ، السلع المُعمرة والأجهزة ، ليس بنسبة بسيطة مثل 2% و3% و5% ، ولكن بنسب أكبر من ذلك.

الجريدة الورقية