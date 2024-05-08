شريحة M4 من آبل تركز بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي

فصلت شركة آبل Apple في حدث "Let Loose"، شريحة M4 الجديدة التي تتميز بتركيز كبير على تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

تم تصميم شريحة M4 من Apple بناءً على عملية 3 نانومتر جديدة من الجيل الثاني، وتتميز بأربعة أنوية للأداء وستة نوى للكفاءة بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات ذات 10 نواة. من حيث الطاقة، تدعي شركة Apple أن وحدة المعالجة المركزية الخاصة بـ M4 أسرع بنسبة 50 بالمائة مقارنة بـ M2 مع وحدة معالجة رسومات أسرع بأربع مرات. كما تم تحسين عرض النطاق الترددي للذاكرة بسرعات تصل إلى 120 جيجابايت/ثانية ولأول مرة بالنسبة لخط iPad، تضيف Apple دعمًا للتخزين المؤقت الديناميكي وتتبع الأشعة المسرع بالأجهزة وتظليل الشبكة المتسارع بالأجهزة. علاوة على ذلك، تقول شركة Apple إنها تحافظ على كفاءة الطاقة الرائدة في فئتها مع M4 القادر على تقديم نفس أداء M2 ولكن بنصف الطاقة.

تتوفر شريحة M4 من Apple لأول مرة على أجهزة iPad Pros الجديدة، وتتميز بوحدة معالجة مركزية ذات 10 نواة، ووحدة معالجة رسوميات ذات 10 نواة، ومحرك عصبي محسّن ذو 16 نواة لتحسين أداء الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.



يتميز M4 أيضًا بمحرك عصبي محدث مكون من 16 نواة يمكنه أداء ما يصل إلى 38 تريليون عملية في الثانية، وهو أسرع 60 مرة من أول وحدة NPU للشركة في A11 Bionic. تقول Apple إن المحرك العصبي لـ M4 سيدعم ويسرع المهام مثل Live Captions في الوقت الفعلي، وعزل الموضوع أثناء مقاطع الفيديو في Final Cut Pro والأمة الموسيقية التلقائية في StaffPad.

تتضمن بعض الإمكانيات الأخرى لشريحة M4 تسريع الأجهزة AV1 - وهو أول شيء آخر في خط iPad - وتقليل متطلبات الذاكرة عند تنفيذ أحمال العمل القائمة على الاستدلال.

ستتوفر شريحة M4 من Apple أولاً على أجهزة iPad Pro الجديدة مقاس 11 و13 بوصة، والتي تتوفر للطلب المسبق اليوم قبل بدء المبيعات الرسمية في 15 مايو.