إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

أصيب 3 اشخاص بالفيوم في مشاجرة بين عائلتين، بقرية بني صالح ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية بني صالح بمركز الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن إصابة 3 اشخاص ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق أصيب 9 اشخاص بالفيوم في حادث تصادم بين سيارة أجرة صندوق سيارة ربع نقل، بطريق مفارق قرية أبو عش بمركزالفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة،وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الفرعي بين قريتي أبو عش وخورشيد، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن الحادث بين سيارة أجرة صندوق وأخري ربع نقل، وأسفر عن إصابة 9 اشخاص ، تم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت ا النيابة العامة التي تولت التحقيق.