إنطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالإسكندرية

اعلن الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8 من مايو 2024 ، عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024 لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصف الثاني الثانوي والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من السيد المحافظ .

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب ، والمتابعة الميدانية لسير العملية الامتحانية .

وقام ( أبوزيد ) اليوم ، بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة ، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الأنفوشي الثانوية للبنين بإدارة الجمرك ، وذلك بحضور روحية أبوغالي مدير عام الإدارة ، وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات ، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان ، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين ، واستأنف مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة مدرسة رأس التين الثانوية للبنات ومجمع الشهداء الرسمي لغات ( ابتدائي ، إعدادي ، ثانوي )، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس وتكليف المراحل التعليمية والمتابعة ومسئولي الإدارة بمتابعة الامتحانات في نطاق كل إدارة .

وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول ، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم .

وفي سياق آخر قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بتكريم المدارس الفائزة في مسابقة أفضل مدرسة بمدارس التعليم العام للمراحل التعليمية ( ابتدائي ، إعدادي ، ثانوي ) ، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام ومديري المراحل التعليمية المختلفة بالمديرية والإدارات التعليمية التسع .



وأشاد مدير المديرية بفكرة المسابقة التي ترتكز على مبدأ التنافسية وفق معايير محددة منها الانضباط الإداري وانضباط الطابور وتفعيل الأنشطة التربوية وعلاقة المدرسة بالبيئة المحيطة وتفعيل مجموعات الدعم المدرسية وتنظيم زيارات ميدانية للطلاب ، حيث أن الأنشطة التربوية هي نافذة بناء وتنمية وتعزيز قدرات أبنائنا الطلاب في شتى النواحي الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية والأدبية والموسيقية والمسرحية لتنشئة أجيال واعية محبة للوطن تتمتع بالولاء والانتماء ومواكبة للتقدم التكنولوجي لتصبح قادرة على حمل لواء الوطن ورايته في المستقبل القريب .

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