TikTok تقاضي الحكومة الأمريكية لوقف حظر تطبيقها

يتحدى TikTok رسميًا القانون الذي قد يؤدي إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة. أعلنت الشركة، التي ادعت منذ فترة طويلة أن الجهود المبذولة لفرض بيع أو حظر تطبيقها غير دستوري، عن رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية.

في الدعوى القضائية، تدعي TikTok أن تجريد أعمالها من ByteDance ببساطة غير ممكن، وأن قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية ينتهك التعديل الأول للدستور.

وجاء في الدعوى: "إنهم يزعمون أن القانون ليس حظرًا لأنه يعرض على ByteDance خيارًا: تجريد أعمال TikTok في الولايات المتحدة أو إغلاقها". "لكن في الواقع، ليس هناك خيار. إن "التصفية المؤهلة" التي يطالب بها القانون للسماح لـ TikTok بمواصلة العمل في الولايات المتحدة هي ببساطة غير ممكنة: ليس تجاريًا، ولا تكنولوجيًا، ولا قانونيًا.

إن رفع الدعوى هو الخطوة الأولى فيما يتوقع أن تكون معركة قانونية طويلة حول القانون، والتي تم إقرارها الشهر الماضي.

وبموجب القانون، أمام TikTok ما يصل إلى عام لفصل نفسها عن الشركة الأم الصينية ByteDance أو مواجهة الحظر في متاجر التطبيقات الأمريكية. ومع ذلك، فإن التحديات القانونية من TikTok يمكن أن تؤخر هذه العملية بشكل كبير.

كما عارضت جماعات حرية التعبير والحقوق الرقمية القانون، قائلة إنه يمكن أن يشكل سابقة لمزيد من الحظر، وفي الدعوى القضائية التي رفعتها، قدمت TikTok حجة مماثلة، وقالت إن مخاطر الأمن القومي المزعومة التي يشكلها تطبيقها غير مثبتة.

وتقول: "إذا تمكن الكونجرس من القيام بذلك، فيمكنه التحايل على التعديل الأول من خلال التذرع بالأمن القومي وإصدار أمر لناشر أي صحيفة أو موقع إلكتروني بالبيع لتجنب إغلاقه، لا يوضح القانون أي تهديد يشكله تيك توك، حتى التصريحات التي أدلى بها أعضاء فرديون في الكونجرس وتقرير لجنة الكونجرس تشير فقط إلى القلق بشأن الاحتمال الافتراضي لإمكانية إساءة استخدام تيك توك في المستقبل، دون الاستشهاد بأدلة محددة".

يشير الملف أيضًا إلى مشروع تكساس، وهو استثمار الشركة بمليارات الدولارات في فصل بيانات المستخدم الأمريكية وغيرها من التدابير الأمنية، نتيجة للمفاوضات مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS).

توقفت هذه المفاوضات في نهاية المطاف وأخبرت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الشركة العام الماضي أنها تريد من TikTok سحب استثماراتها من ByteDance بعد كل شيء.

وتقول TikTok إنها، كجزء من تلك المحادثات، وافقت بالفعل على خيار الإغلاق، والذي من شأنه أن يمنح الحكومة سلطة تعليق TikTok في الولايات المتحدة إذا انتهكت الشركة شروط اتفاقيتها، وبدلاً من ذلك، تقول TikTok، إن الكونجرس ألقى بهذه الاتفاقية المخصصة جانباً لأنها كانت مفيدة سياسياً.