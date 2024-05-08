محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتلبية إحتياجات المواطنين

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التعاون والتنسيق المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة فضلًا عن دعم خطط التنمية لتحقيق حياة أفضل لهم وتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لخدمتهم في كل نواحي الحياة المعيشية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

كان محافظ أسيوط قد التقى خلال شهر أبريل الماضي عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في حضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وذلك حرصا منه على التواصل المستمر بما يساهم في تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم بما يعود بالنفع للصالح العام.

وأشار المحافظ إلى أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ هي بمثابة قنوات للتواصل المستمر بما يتناسب مع احتياجات المواطنين لتحسين الأحوال المعيشية وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا مشيداً بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالاً واسعًا لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام لتنفيذ برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تبناها رئيس الجمهورية وتوليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة تنموية بتضافر جهود جميع أبناءها والتنسيق والتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والشعبية.

وتناولت اللقاءات المتعددة استعراض عددًا من الموضوعات والملفات الهامة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية بكافة القطاعات كما شمل العديد من الملفات والمطالب الملحة في معظم القطاعات الحيوية ومنها مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والطرق وموقف المشروعات والمبادرات القومية على أرض المحافظة ومنها مبادرة "حياة كريمة" و"تطوير الريف المصري".

جدير بالذكر أن محافظ أسيوط يلتقي بشكل دوري بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالبهم واستعراض ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية على أرض المحافظة فضلا عن بحث طلبات واحتياجات أبناء المحافظة في حضور بعض التنفيذيين