OpenAI تكتشف الصور المنشئة بواسطة برنامجها الخاص

نعتقد جميعًا أننا جيدون جدًا في تحديد الصور التي يصنعها الذكاء الاصطناعي. إنه النص الغريب الغريب في الخلفية. إنها الأخطاء الغريبة التي يبدو أنها تنتهك قوانين الفيزياء. الأهم من ذلك كله، أنها تلك الأيدي والأصابع.

ومع ذلك، فإن التكنولوجيا تتطور باستمرار ولن يمر وقت طويل حتى لا نكون قادرين على معرفة ما هو حقيقي أم لا. تحاول شركة OpenAI الرائدة في الصناعة استباق المشكلة من خلال إنشاء مجموعة أدوات تكتشف الصور التي تم إنشاؤها بواسطة مولد DALL-E 3 الخاص بها. النتائج هي حقيبة مختلطة.



تقول الشركة إنها تستطيع اكتشاف الصور التي تم التقاطها بواسطة DALL-3 بدقة بنسبة 98 بالمائة من الوقت، وهو أمر رائع. ومع ذلك، هناك بعض التحذيرات الكبيرة إلى حد ما. أولًا، يجب أن يتم إنشاء الصورة بواسطة DALL-E، حسنًا، فهو ليس منشئ الصور الوحيد في الكتلة. الإنترنت يفيض معهم. وفقًا للبيانات المقدمة من OpenAI، تمكن النظام فقط من تصنيف خمسة إلى عشرة بالمائة بنجاح من الصور التي تم التقاطها بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى.

كما أنه يواجه مشكلة إذا تم تعديل الصورة بأي شكل من الأشكال. لا يبدو أن هذا يمثل مشكلة كبيرة في حالة التعديلات الطفيفة، مثل الاقتصاص والضغط والتغيرات في التشبع. وفي هذه الحالات، كان معدل النجاح أقل ولكنه لا يزال ضمن النطاق المقبول عند حوالي 95 إلى 97 بالمائة. ومع ذلك، أدى تعديل درجة اللون إلى خفض معدل النجاح إلى 82 بالمائة.

الآن هنا تصبح الأمور لزجة حقًا. واجهت مجموعة الأدوات صعوبة عند استخدامها لتصنيف الصور التي خضعت لتغييرات أكثر شمولاً. ولم تنشر OpenAI حتى معدل النجاح في هذه الحالات، مشيرة ببساطة إلى أن "التعديلات الأخرى يمكن أن تقلل الأداء".

هذا أمر مؤسف، لأنه، حسنًا، إنه عام انتخابي وسيتم تعديل الغالبية العظمى من الصور التي ينشئها الذكاء الاصطناعي بعد حدوثها من أجل إثارة غضب الناس بشكل أفضل. بمعنى آخر، من المحتمل أن تتعرف الأداة على صورة جو بايدن نائمًا في المكتب البيضاوي محاطًا بأكياس من المسحوق الأبيض، ولكن ليس بعد أن يضع المنشئ مجموعة من النصوص الغاضبة وصور Photoshop على شكل نسر أصلع يبكي أو أي شيء آخر.

على الأقل، تتحلى OpenAI بالشفافية فيما يتعلق بالقيود المفروضة على تكنولوجيا الكشف الخاصة بها. كما أنه يمنح المختبرين الخارجيين إمكانية الوصول إلى الأدوات المذكورة أعلاه للمساعدة في حل هذه المشكلات، وفقًا لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال. قامت الشركة، جنبًا إلى جنب مع مايكروسوفت، بضخ مليوني دولار في ما يسمى صندوق المرونة المجتمعية، والذي يأمل في توسيع تعليم الذكاء الاصطناعي ومحو الأمية.

لسوء الحظ، فإن فكرة إفساد الذكاء الاصطناعي للانتخابات ليست فكرة بعيدة المنال. إنه يحدث الآن. لقد كانت هناك بالفعل إعلانات انتخابية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وصور مخادعة تم استخدامها في هذه الدورة، ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد في المستقبل بينما نزحف ببطء نحو شهر نوفمبر.