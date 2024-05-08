وظائف وزارة المالية 2024.. التفاصيل الكاملة للتقديم

وظائف وزارة المالية 2024.. يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية عن التفاصيل الكاملة للتقديم على الوظائف الشاغرة بوزارة المالية، والذي يستمر حتى 9 يونيو من عام 2024.

شروط التقديم على وظائف وزارة المالية 2024

وجود مؤهل عالٍ يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

المتقدم يكون لديه القدرة على القيادة والتوجيه.

القدرة على التخطيط ورسم الخطط والسياسات والإجراءات

القدرة العالية على حل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، ومعرفة كافية بإحدى اللغات الأجنبية.

بالنسبة بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، يجب قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة.

الإلمام بالقواعد والنظم واللوائح التي تحكم مجال عمل الوظيفة.

الأوراق المطلوبة لوظائف وزارة المالية 2024

توفر 7 صور شخصية حديثة.

7 صور من بطاقة الرقم القومى سارية

نموذج طلب شغل الوظيفة المرفق بالإعلان

وجود بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل

وجود بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل

توفر المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة للوظيفة

مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.

وزارة المالية

جدير بالذكر تقدم الطلبات والمستندات وتسلم باليد باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بأبراج وزارة المالية بمدينة نصر برج رقم 4 الدور السابع - غرفة رقم 710، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.